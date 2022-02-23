【財政預算案2022】綠色和平促撤回明日大嶼填海工程　建議提供綠色紓困補貼

▲ 綠色和平促政府撤回明日大嶼填海工程，建議提供綠色紓困補貼。（資料圖片）

政府今日（23日）公布新一份《財政預算案》，在環保政策上，提及將按《氣候行動藍圖》實施深度減碳策略及措施，包括延長EV屋苑充電易資助計劃年期及興建防洪基建。

綠色和平指出，政府去年公佈2050年碳中和路線圖，並就「減排」及「適應」兩部分，預留2,400億元應對氣候變化。然而，今年預算案無交代細節，對減碳近乎「零撥款」，未有宏觀及具體措施，推動節能、發展再生能源及商用車電動化等，減排力度恐落後。

綠色和平又表示，在環球通脹高企，加上全球發電燃料成本增加，兩電今年淨電費已分別加5.8%及7%。發電是香港第一大溫室氣體排放源，政府將為住宅用戶提供1,000元電費補貼以紓緩市民用電的負擔，但相關統一的補貼或會變相向市民提供誘因增加用電量。綠色和平認為，政府可向市民提供具慳電誘因的「綠色紓困補貼」，即電費補貼應與節能表現掛勾，用電減少、補貼愈多，又或者只補貼每戶每月首150度電等，既減輕市民電費負擔，同時鼓勵全民減少碳排放。

政府將額外注資15億元推動現有私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電基礎設施，不過綠色和平認為，運輸佔本港溫室氣體排放近兩成，逾70%的路面相關排放，源自商用車輛，政府是次卻未有針對商用車的減排措施，難以控制整體路面溫室氣體排放，當局宜加速制定電動商用車路線圖。

上年度財政預算案提及預留10億元在政府措施及基建安裝小型可再生能源裝置，以及預留1.5億元為非政府社福機構進行能源審核並安裝節能裝置，今年則沒有新措施。綠色和平建議，政府應帶頭為所有政府建築物、場所、及基建進行碳審核，並主動公開政府的能源效益表現和碳排放。

疫情重挫經濟，綠色和平促請政府撤回耗資至少6,240億元、與碳中和政策目標相違背的明日大嶼填海工程。惟預算案仍提及壓縮環評及城規程序，以提早推行工程。綠色和平指出，香港現有近2,000公頃棕地，可善用以提供大量土地興建公營房屋。政府卻拖延多時，例如預算案提到的多層工廈重置方案研究，雖然早在2016年展開，至今6年仍然未公佈，僅提及明年公開招標出售第一幅相關土地。政府要發展北部都會區，宜撥款每年進行棕地現況更新調查，盡快重置合法的棕地作業、加速發展具潛力的棕地。

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記者：黃穎津