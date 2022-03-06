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【全民檢測】梁萬年：需周密安排才能開展　港府需考慮有否能力及資源做

政治 00:01 2022/03/06

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梁萬年稱香港未到躺平的時候。（資料圖片）

市民關注何時全民檢測，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，全民檢測從科學角度而言肯定有效，但需有周密安排才能開展，認為港府需綜合考慮有否能力及資源做。又認為，香港疫情爆發仍在快速上升階段，當前最緊迫是減少感染、減少重症及減少死亡個案。 

梁萬年今受訪時表示，難有發言權來說何時推行全民檢測，及應該怎樣做。他強調，全民檢測是一種手段，而非目的，檢測肯定比不檢測好，但涉及實際及條件問題，涉及大量動員、用什麼方法檢測、由誰來採樣、如何組織被採樣者、如何管理陽性市民及密切接觸者，亦需要市民了解行動的重要性，需有周密安排才能開展。他認為，港府要綜合考慮有否能力及資源去做，相信特區政府正在研究。

梁萬年說，目前沒有充分科學證據顯示Omicron是大號感冒，它的傳播力及死亡率都比大號感冒嚴重，威脅醫療系統及社會正常運作，強調現時香港未到要躺平的時候，應該要繼續與病毒鬥爭，切斷傳播。他續指，香港最新確診數字減少，不代表真的少了感染，或因檢測及登記出現滯後，相信香港仍需一段時間才能控制好疫情，畢竟資源及力量有限，必需用在最優先的任務及戰略目標，圍繞著重點人群、機構及區域去做。

梁萬年說，特區政府採取4級公共衛生防疫措施，取得明顯效果，但在針對特定人群、特定機構及特定區域等，可研究進一步加強及優化完善，精準突出重點。 又強調，當前香港要減少感染，必須打人民戰爭，如果將減少感染當作是政府或某一部門的事，在香港目前情況下，將難以達到大家希望的效果。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：林曉君

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