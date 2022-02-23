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【財政預算案2022】630萬人4月率先領取消費券　消息：甚麼不用做便自動發放

政治 15:28 2022/02/23

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（經濟日報資料圖片）

新一份財政預算案再次推出電子消費券，金額更由去年的5千元，增加至1萬元。政府消息人士稱，去年領取過消費券的630萬人，可在4月份先獲得5千元，除非帳戶有問題，如遺失八達通、關閉領取的電子支付帳戶等，倘兩期都沿用去年工具，「甚麼都不用做，就會自動發放去登記帳戶。」

消息人士指，為爭取短時間內發放，會利用去年的資料，在4月份向去年曾領取消費券的人士，先發放5千元，除非有關人士的帳戶有問題，需要更新。

去年有4款電子支付工具，參與消費券計劃。消息人士指，首期電子消費券的電子支付工具，與去年一樣，其中，八達通同樣要在特定時間內，使用4千元指定金額，才能領取最後一期的1千元款項，其餘3項工具則會一次過發放，但有使用限期。

至於餘下的5千元消費券，市民可以選擇新的支付工具，而新的營辦商也會在第二期才引入。消息人士表示，過去一年多了支付工具發展，相信引入新營辦商，能夠帶來良性競爭，進一步推動電子支付。

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記者：陳宛彤

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