【美食速報】星巴克初春美食迎「暑假」　留家避疫歎櫻花主題甜品輕食

▲ 星巴克一系列初春美食，以櫻花做主題。

寒冬過去，星巴克以一系列焦糖風味手調飲品來迎接初春，正好伴以粉嫩櫻花主題的輕食和甜品，還少不得每年均甚受歡迎的櫻花主題商品，營造出櫻滿花開的浪漫氣氛。另亦將星巴克黃金烘焙咖啡豆新增至恆常餐單，方便點選專屬咖啡風味。

綿雲海鹽焦糖咖啡於今個春日再度回歸，以獨有配方製成的絲滑濃密泡沫，為焦糖咖啡注入一層如雲朵般綿密的奶泡，帶來多重層次及順滑口感。飲品中特意加入帶淡淡鹹甜的海鹽焦糖糖漿，為質感圓潤的特濃鮮奶咖啡帶來濃厚的烘烤風味，再於表面覆上香甜焦糖醬格紋作結，鹹甜交織的味道別有一番風味。

喜歡冷萃咖啡的，定要一試綿雲海鹽焦糖冷萃咖啡，將咖啡的酸度及苦澀味大為減低，更能體現出原有的香醇風味。又有將氮氣注入咖啡之中的綿雲海鹽焦糖氮氣冷萃咖啡，面層的微細氣泡打造出如奶油般順滑的口感。除了凍飲及熱飲，更首次推出海鹽焦糖咖啡星冰樂及不含咖啡成分的海鹽焦糖忌廉星冰樂，帶來別出新意的味覺體驗。

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三款以櫻花為主題的輕食甜點，賞心悅目的賣相令人食指大動，包括櫻花士多啤梨吉士醬牛角包、士多啤梨櫻花抹茶雪芳蛋糕，以及士多啤梨櫻花蛋糕卷。另又有以水果入饌的雲呢拿梨香撻和繽紛香橙鬆餅，為味蕾帶來如初春般的清新驚喜。同場當然少不得每年均甚受歡迎的櫻花主題商品，24款商品包括經典杯具、茶壺、不鏽鋼餐具套裝、可折叠食物盒及雨傘等，以淡粉、紫丁香色襯托精緻櫻花花瓣，呈現出繁花滿天的浪漫景致。

由即日起，除了一貫採用的經典星巴克特濃烘焙咖啡豆外，恆常餐單更會新增星巴克黃金烘焙咖啡豆，可隨個喜好挑選特濃咖啡飲品中的咖啡基調，尋找專屬的咖啡風味。這款經過精心烘焙的咖啡，口感順滑宜人，散發出香甜、充滿活力的香氣。選購咖啡飲品時只需另加$4，即可選配黃金烘焙咖啡豆，其柔和而平衡的風味可令經典特濃咖啡飲品，例如特濃咖啡、美式咖啡的口感加倍順滑；如配合蒸煮牛奶品嘗，亦可帶出咖啡中的牛奶甜香。

全新飲品、春日主題商品於即日起登陸全線香港及澳門星巴克分店，而所有輕食亦同日於香港分店推出。

記者︰劉妙賢