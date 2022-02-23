【財政預算案2022】旅發局來年撥1億元推廣本地旅遊業　歡迎當局加強文化藝術深度遊

▲ 旅發局來年撥1億元推廣本地旅遊，歡迎當局加強文化藝術深度遊。（梁偉榮攝）

就《財政預算案》公布於 2022-23 年度向香港旅遊發展局撥出資源推動本地經濟，為旅遊業復甦作好準備，應對未來周邊旅遊業的激烈競爭，旅發局主席彭耀佳表示感謝。

彭稱，今次財政預算案中特別增撥資源加強發展文化藝術，同時推動針對文化、古蹟、綠色及具香港特色的旅遊項目，不但有助香港打造為中外文化藝術交流中心的新定位，亦為旅遊業的長遠發展帶來莫大裨益。雖然面對疫情，旅發局指會做好部署，密切留意疫情最新發展，靈活地推展相關工作，希望盡快刺激旅遊業復甦，並繼續秉持應使則使的原則，審慎運用資源。

對於政府推出為期3年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」、支持「綠色生活本地遊鼓勵計劃」 的運作，及資助旅遊從業員的培訓，旅發局亦表示歡迎。 為了支持旅發局來年的工作，今年《財政預算案》在給予旅發局恆常撥款外，亦會額外撥出6億元，而旅發局亦會從儲備中調撥1億元，作為推廣預算，有關工作主要圍繞三個策略，包括：

推動本地旅遊，為業界帶來支援，刺激本地經濟。同時為通關作好準備，在大灣區以及內地其他城巿推廣，並在跨境旅遊續步重啟時，推出宣傳吸引旅客來港

發展文化旅遊，並發揮香港作為「一程多站」示範核心區及國際城市旅遊樞紐的角色

亦會透過舉辦大型活動為香港營造正面氣氛，並維持香港在內地及客源巿場的曝光

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責任編輯：陳麗娜