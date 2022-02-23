【財政預算案2022】財政預算案「派糖」有無你份？　一文看清打工仔、業主、自僱人士等受惠措施

▲ 新一份財政預算案公布一系列「派糖」措施。（資料圖片）

新一份財政預算案今日（23日）出爐，財政司司長陳茂波宣布，為紓緩疫情下市民面對的經濟壓力，將會推行多項一次性措施，包括向每名合資格的18歲或以上，香港永久性居民及新來港人士，發放總額1萬元電子消費券、薪俸稅寬減100%，上限1萬元、住宅戶電費補貼1000元、住宅物業差餉首兩季每季寬減1500元等。TOPick整合有關措施所受惠的不同人士。

630萬人4月率先領取消費券，政府消息人士稱會自動發放。詳情即看，【下一頁】

沒有物業的打工仔：

補貼每個電力住宅用戶戶口1,000元

向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，發放總額10,000元的電子消費券

寬減2021/22課稅年度100%薪俸稅和個人入息稅，上限10,000元

降低「公共交通費用補貼計劃」的門檻至200元，為期半年（5月至10月）

減輕並沒持有任何物業的薪俸稅和個人入息課稅納稅人租住私人物業的負擔

每個課稅年度的扣除上限100,000 元，由2022 /23課稅年度起生效

每個課稅年度的扣除上限100,000 元，由2022 /23課稅年度起生效 提升持續進修基金資助上限至25,000元，並撤銷年齡上限

持有物業的打工仔：

補貼每個電力住宅用戶戶口1,000元

向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，發放總額10,000元的電子消費券

寬減2021/22課稅年度100%薪俸稅和個人入息稅，上限10,000元

降低「公共交通費用補貼計劃」的門檻至200元，為期半年（5月至10月）

寬減2022/23年度住宅物業差餉，首兩季每季上限1,500元，後兩季每季上限1,000元

提升持續進修基金資助上限至25,000元，並撤銷年齡上限

企業或自僱人士：

向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，發放總額10,000 元的電子消費券

降低「公共交通費用補貼計劃」的門檻至200元，為期半年（5月至10月）

提升持續進修基金資助上限至25,000元，並撤銷年齡上限

寬減2022/23年度住宅物業差餉，首兩季每季上限1,500元，後兩季每季上限1,000元

寬減2022/23年度非住宅物業差餉，首兩季每季上限5,000元，後兩季每季上限2,000元

寬減2021/22課稅年度100%利得稅，上限10,000元

寬免2022/23年度商業登記費

繼續寬減非住宅用戶75%水費/排污費8個月，每戶每月上限20,000元/12,500元

繼續寬減合資格政府物業/短期租約及豁免書75%租金及費用6個月（如應政府要求而關閉可100%寬免）

加強支援出口融資和出口信用保險

延長豁免/寬減現行34類政府收費12個月

延長「預先批核還息不還本計劃」至今年10月底，容許企業選擇用較長時間償還部份本金

長者：

補貼每個電力住宅用戶戶口1,000元

向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，發放總額10,000 元的電子消費券

發放額外1/2個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼；在職家庭津貼亦作相若安排

學生：

為參加2023年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費

透過優質教育基金已預留的20億元，加強支援基層家庭學生網上學習

倍增「大學科技初創企業資助計劃」的資助額至1,600萬元

增加500個修讀與醫療相關自資學士學位課程的資助名額

向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，發放總額10,000 元的電子消費券

繼續透過不同計劃和措施為青年提供實習和培訓機會、鼓勵或資助畢業生投身創科行業，和吸引/便利人才來港

持續進修基金加碼至2.5萬，消息指由下半年開始實施。詳細即看：【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組