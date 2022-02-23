【財政預算案2022】公屋聯會料電子消費券可發揮「及時雨」作用　對未有為公屋租戶代繳租金表示失望

▲ 公屋聯會料電子消費券可發揮「及時雨」作用，對未有為公屋租戶代繳租金表示失望。（資料圖片）

財政司司長陳茂波剛發表新一份《財政預算案》，提出各項紓困措施，向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼、提供1,000元的電費補貼、派發電子消費券等。公屋聯會對提出各項紓困措施表示歡迎，認為紓困措施力度加大，房屋措施大致正確，而且今次電子消費券首期金額最快於4月份發放，可發揮「及時雨」的作用。

公屋聯會表示，歡迎政府公佈再度派發電子消費券，金額更增加至一萬元，共涉約660億元，力度較上一期為大，相信可發揮提振經濟的積極作用，紓緩市民經濟壓力，並且首期金額最快於4月份發放，可發揮「及時雨」的作用；此外，會把公共交通津貼門檻由五月起放寬半年，由400元調低至200元，每月津貼上限500元，亦可讓更多市民在疫情打擊而減少出行的情況下，同樣得以受惠。

不過，聯會對今年預算案中仍然未有為80萬公屋租戶代繳租金表示失望，但相信透過如派發電子消費券等措施，應可為市民紓解經濟負擔。而另一方面，對於政府首次推出「住宅租金開支扣稅」，扣稅上限為10萬元，聯會表示歡迎。這對於現時居住於非自置物業居所的市民來說，得以受惠，這點是值得支持的。

在土地房屋措施方面，預算案中提及發展局會於今年內，就精簡發展流程，聯會支持政府盡早向立法會提交條例草案，因應最新房委會公佈公屋平均輪候時間上升至六年，透過進一步精簡發展流程，以及進一步鼓勵採用「組裝合成」建築法，期望能把《長策》中後五年的公營房屋單位，提早應市，紓緩基層住屋訴求。

而引入累進差餉制度，聯會表示支持，能夠反映能者多付的原則，並在條件許可下，建議進一步研究租值差餉低減高加的可行性。

至於在預算案中，政府提出放寬按揭保險計劃，以協助首置人士置業。然而，因應目前香港經濟疲弱，出現下行情况，聯會擔心置業風險會進一步提高，現階段放寬上限並非最好時機。

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責任編輯：李榮忠