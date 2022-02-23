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【居屋2022】房委會周五起收表　消息：少數新屋苑仍未敲定開則

社會 15:34 2022/02/23

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消息指，少數新屋苑仍未敲定開則。（資料圖片）

《財政預算案》交代政府未來10年公營房屋興建量，共約33萬伙，可滿足未來10年需求。其中新一批居屋2月25日起接受申請，政府消息稱仍有一至兩個屋苑的開則還未敲定，或有改動，不排除降低售價或加大折扣，最快年中公布。

今期新居屋7個屋苑共推售8,926伙新單位，以市值至少51折推售，售價介乎約124萬至531萬元，2月25日至3月24日接受申請。政府消息人士稱，7個新屋苑當中，仍有一至兩個項目未落實開則，有待個別單位的實用面積在今年上半年確定後，才確定最終折扣率和平均售價；倘開則有變，或改動單位面積，不排除加大折扣或降低售價，最快第二季落實及公布。

《財政預算案》稱，政府已覓得約350公頃土地興建約33萬個公營房屋單位，可以滿足未來十年約30.1萬個公營房屋單位的需求。這33萬個單位約3分1預計在首個5年期落成，餘下預計在第二個5年期落成。

過渡性房屋方面，政府已覓得足夠土地提供超過1.7萬個過渡性房屋單位。現時已有約2,300個單位正在營運，另外約4,200個單位正動工興建，預計在今年落成啟用；預期在明年底前再有約1.1萬個單位落成營運。

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記者：吳卓峰

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