【財政預算案2022】消息：2023年4.3萬DSE考生可獲代繳考試費　疫下開支大暫無意恆常化

▲ 消息指，2023年中學文憑考試代繳考試費可惠及4.3萬名學校考生。（資料圖片）

財政司司長陳茂波公布任內最後一份財政預算案，包括繼續為參加下一屆、即2023年香港中學文憑考試（DSE）學校考生代繳考試費，涉及開支1.49億元。消息人士指，預計新措施可惠及43,500名文憑試考生，若以一名讀6科的學校考生計算，4個核心科目加上2個選修科，考試費總數為3,194元。

至於代繳考試費安排會否恆常化？消息人士解釋，目前政府在疫情下開支龐大，暫仍然無意將有關措施恆常化，會審慎檢視每年情況再作決定，而有關問題在過去數年已經多番討論，提及政府在去年向立法會介紹考評局長遠財政方案構想時，已審慎考慮此問題，目前仍然以「用者自付」原則訂定，由使用考試服務人士支付一部分費用，至於清貧學生，在職家庭及學生資助事務處已提供考試費減免計劃，或綜援家庭學生可獲得公開考試費津貼。

此外，政府現正檢討毅進文憑課程資助計劃，優化課程內容，並在2023／24學年起將計劃恆常化，以繼續支持中六離校生和成年學員就業及進修。

消息人士指，目前毅進文憑課程學時為600小時，涉及中、英、數、通識及人際傳意技巧，跟文憑試課程結構掛勾，因應通識科改為半科的公民科，當局利用所騰出的學時，循職業導向方向改進，預計今年內可完成檢討，並於年中向立法會講解，預計一年涉及款項8,000萬元，可提供7,000個學額。

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記者：馮琪雅