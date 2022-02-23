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【財政預算案2022】EV屋苑充電易首個安裝工程料本周落實　資助加碼冀吸納更多申請　

社會 16:02 2022/02/23

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新一份財政預算案提出，再向「EV屋苑充電易資助計劃」額外注資15億元，即共35億元把計劃延長4年至2027／28年度，協助共約700個現有私人住宅樓宇內共約14萬個停車位，安裝電動車充電基礎設施，約佔全港一半合資格停車位。政府消息人士透露，計劃截至上月底已收到560份申請，已批出240份，本周稍後會有首個安裝工程可開展。

政府消息人士透露，電動車在本港增長理想，從2019年每16輛新車中有一輛是電動車，到去年增長至每4輛新車中有一輛是電動車，而計劃本來20億元的撥款只預期涉及約6萬個車位，而目前收到560份申請已涉及11.5萬個停車位，申請超額近1倍下，當局認為有必要增加撥款，故額外注資的15億元除了可應付上述560宗申請外，更有空間吸納更多申請。

對於有意見認為當局審批程序過慢，消息人士指由於計劃要兼顧多方面，包括業主立案法團、管理公司、消防程序等，認為隨着首個安裝工程即將展開，預期安裝進度會加快，目標明年會有100個私人車場完成安裝工程，並在5年內完成審批700個車場的申請。

此外，財政預算案又提出準備逐步把部分現有的加油站及液化石油氣加氣站轉型至快速充電站，亦會以「一地多用」模式探討發展一些佔地較大的加油站及加氣站的可行性。消息人士指，未來10年陸續會有油站用地租契期滿，加上2035年香港停止新登記燃油車，預期油站會逐漸淘汰，故會以「一地多用」模式探討發展一些佔地較大的油站，例如是政府用途等，而面積少的油站會維持是快速充電站。消息人士強調，由於仍有燃油車在路面行駛，故不會將所有油站改為充電站，但落實詳情仍有待探討。

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記者：蘇文軒

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