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【財政預算案2022】綜援長生津出多半月糧　消息：共148萬人受惠

社會 15:43 2022/02/23

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政府近日發布最新一年度的財政預算案。（陳國峰攝）

財政司長陳茂波在新一份《財政預算案》中指，為了紓緩疫情下市民面對的經濟壓力，領取社會保障金的合資格人士，將獲發多半個月金額津貼；在職家庭津貼亦會有相約安排。政府消息人士指，分別有148萬名正領取社會保障金及7.21萬正領取職津的住戶受惠。

綜援、高齡津貼、長者津貼及傷殘津貼額外發放半個月，額外開支約23億8400萬元；在職家庭津貼額外開支則約1億1700萬元。消息人士說，前者受惠人數約為148萬，當中綜援受惠人數31萬，高齡津貼受惠人數有32萬，長者生活津貼受惠人數66萬，傷殘津貼受惠人數則有17萬。

另外，在職家庭津貼受惠住戶則有7.21萬戶受惠。

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記者：袁澍

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