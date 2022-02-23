馮允謙生日與歌迷隔空慶祝　Hillary緊張獻唱《家族榮耀》插曲

▲ 梁釗峰和劉沛蘅為Jay Fung慶生。

「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）昨日34歲生日，適逢是2022年2月22日星期二，又是農曆正月22日，所以他特別選在晚上22時22分22秒開始，舉行《Twosday Birthday Live》，並在Highligter Channel的Facebook同步直播，與Fans隔空慶祝生日。

生日Live開始前，Jay Fung與孖生弟弟和父母晚飯慶祝，他說：「好多人問我為何生日不休息，更要開Live唱歌，其實我好開心，因為鍾意唱歌，可以在生日做鍾意的事好幸福。我收到好多Fans送給我的生日咭和禮物，回家不睡覺都會全看，多謝大家！」

表演期間，台上播出家人、好友梁釗峰、鄭欣宜、黃淑蔓、折骨Ben、女歌手Cloud等祝福短片，令他好感動。突然，「頭號忠粉」釗峰真人驚喜現身，代表Fans送來一大袋生日咭和禮物，他對Jay Fung笑說：「我本來唔想嚟，但你生日一年一次，仲要咁多個『2』字集合同一日，千載難逢，做兄弟有今生無來世！」

▲ Hillary跟Jay Fung合唱。

昨晚表演歌單由Jay Fung精心設計，他表示近日天氣寒冷，以《冬日寂寞考》打頭陣，然後唱兩首英文歌作品《Preciously Mine》和《How Many Times》。

生日Live的主持人商台DJ飛機稱，今年情人節Jay Fung派台新歌《報復式浪漫》的MV掀起網上熱話，Jay Fung邀請MV女主角劉沛蘅（Hillary）做嘉賓，一齊解答Fans的留言疑問。

有Fans問Jay Fung在MV食紙是什麼味道？他大笑說：「冇味，但有啲硬，不過冇吞落肚，係咪幾好演技呢？」他又解說因為MV中Hillary童年陰影畫畫發洩，他吃下畫作代表要跟她共同面對。

▲ Jay Fung於2月22日生日。

二人又透露當日拍了很多有趣和浪漫場面，可惜一首歌時間太短未能全部播出，Fans紛紛留言想看足本劇場版。Hillary更與Jay Fung合唱有份演出的電視劇《家族榮耀》插曲《遠在眼前》。

受訪時，Hillary表示公開唱歌緊張到手震，Jay Fung讚她唱得好，釗峰說：「其實對Jay Fung唱歌已經係壓力，就算係我都會，尤其唱他的歌，但只要樂在其中，同Jay Fung合唱係好好玩！」Hillary說：「其實我都好enjoy，剛才Jay Fung都唱咗少少和音，感覺真係好特別，好開心！」Jay Fung鼓勵她多唱歌表演，享受舞台。

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