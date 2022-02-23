【財政預算案2022】組織批評預算案推動零排放運輸措施欠奉　令人失望

▲ 組織批評預算案推動零排放運輸措施欠奉，令人失望。（資料圖片）

財政司司長陳茂波剛發表新一份《財政預算案》，為紓緩疫情下市民面對的經濟壓力，將會推行多項一次性措施（詳情即看：【下一頁】）。有組織批評22/23年度《財政預算案》在推動零排放運輸的措施欠奉，令人失望。

健康空氣行動表示，預算案「綠色城市」章節提及推動新能源運輸，提升空氣質素，但實際上相關的內容僅得兩點，只有向「EV屋苑充電易資助計劃」額外注資15億元，及逐步將部分加油站及液化石油氣加氣站轉為快速充電站。

健康空氣行動表示，僅推動電動私家車輛並不足夠，其他車種亦須關注。健康空氣行動早前指出，本港2021年路邊空氣污染水平大幅超出世衛標準，而商用車是路邊空氣污染物主要源頭，佔逾九成排放量。為改善空氣質素保障市民健康，及減排達致2050年碳中和的目標，必須盡快推動零排放商用車，惟政府於2025年才會就此訂立路線圖，而財政司司長亦未有調撥資源發展相關政策及基建。



健康空氣行動指，政府現時主要透過「新能源運輸基金」鼓勵商用車種試用電動車，但作用有限，基金2011年成立至今，只批出177宗電動車試驗申請。而且，欠缺基建配合及技術支援，試驗計劃難以成功，此方面必須依靠政府投放資源。



健康空氣行動認為，零排放運輸需要基建、財政、技術支援等的配合才會成功，並且要多部門協調，政府須肩負領頭責任，及投放資源，不能單靠業界主導。

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責任編輯：李榮忠