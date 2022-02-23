【第五波疫情】今日新增8,674宗確診個案　7,990宗呈報個案

本港第五波新冠疫情嚴峻，連續數天確診個案達數千宗。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻記者會交代最新疫情。

衞生防護中心公布，本港今日（23日）新增8,674宗確診個案，再創疫情以來新高，當中只有3宗為輸入個案，其他均為本地個案。其中3,113宗由醫管局直接確診，5,561宗由衞生防護中心化驗所覆核，個案編號為#66581至#75254。5,561宗由衞生防護中心化驗所覆核的個案中，有30宗涉及Delta變種病毒，5,428宗涉Omicron，96宗因病毒量低未能分析，7宗未進行分析。昨日（22日）呈報個案亦達7,990宗。直至昨晚，累積的初步陽性個案共有8,566宗，當中有2,000餘宗是昨日新增，其他為前日、大前日累積。張竹君指，因初步陽性個案未能切實反映疫情發展趨勢，以後將不再公布。

張竹君表示，第五波疫情病發死亡率為0.3%，較首四波疫情累計的死亡率2.2%低。第五波疫情中，未打針死亡率為0.54%，已打針的死亡率為0.03%，相差18倍，她強調這代表打針防止死亡的機會率非常高，即使只計算80歲以上打針及未打針的死亡率，相差亦有4倍。此外，首四波疫情中80歲以上長者的病發死亡率達24%，而至第五波疫情則為3.75%，張竹君指，這可能與Omicron變種病毒較弱有關，但仍需待疫情完結後才能作比較。

【17:10】

張竹君指，現時確診個案遍佈18區，最多確診的3區各佔10%至12%，分別為深水埗、沙田及元朗。而確診數較低的區亦則佔確診人數的2至3%，但亦牽涉數以百計的病人。詳情即看：【下一頁】

【16:45】

醫管局宣布，明日啟用2間新冠確診個案指定診所，分別為油麻地賽馬會普通科門診診所及長沙灣賽馬會普通科門診診所。詳情即看：【下一頁】

【16:40】

劉家獻表示，過去24小時再有24人離世，涉及16男8女，年齡是52歲至97歲。詳情即看：【下一頁】

【16:35】

張竹君表示，疫情至今有超過300間院舍出現確診個案。詳情即看：【下一頁】

【16:30】

徐樂堅指出，為了加快檢測陽性人士流行病學調查，由今早9時起，由化驗所發出的陽性或初步陽性短訊會附上連結，病人須以電子方式回覆，以便當局進行病人分流，以及安排隔離及入住措施。至於等候入院的市民，已陸續安排人員派發電子手環及物資包。他指出，直至今午約12時，連結已收到逾千回覆。

有關連結即看：【https://www.chp.gov.hk/cdpi/】

他續指，已經在家中逗留一段時間人士，需要監測自己的身體， 如果家中有長者、小童或孕婦，需要注意個人衞生及清潔雙手，最好留在自己房內關上房門，以及戴上口罩，避免與其他家人進餐。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃穎津