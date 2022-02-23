  • 12°C
香港時間 : 2022224日 (週四) 10:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】染疫患者收檢測陽性短訊將附連結　病人須填妥以作分流隔離

社會 17:08 2022/02/23

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅。（曾耀輝攝）

本港第五波新冠疫情嚴峻，連續數天確診個案達數千宗。衞生防護中心公布，本港今日（23日）新增8,674宗確診個案，再創疫情以來新高，當中只有3宗為輸入個案，其他均為本地個案。

一家人快速測試陽性應怎辦？一文看清重要熱線及求醫資訊。詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（23日）在記者會上公布，為了加快檢測陽性人士流行病學調查，由今早9時起，由化驗所發出的陽性或初步陽性短訊會附上電子連結，病人須以電子方式回覆，例如身體狀況、有多少名家庭成員等，以便當局進行病人分流，以及安排隔離及入住措施；至於等候入院的市民，已陸續安排人員派發電子手環及物資包。

衞生防護中心2019冠狀病毒病病人網上申報表格：【按此】

他續指，已經在家中逗留一段時間人士，需要監測自己的身體， 如果家中有長者、小童或孕婦，需要注意個人衞生及清潔雙手，最好留在自己房內關上房門，以及戴上口罩，避免與其他家人進餐。他又說，即使收到電子版本，也可能會再追問有關問題。

徐樂堅早前亦提到，部分不熟悉用電子方式的市民，當局仍會繼續盡快以電話聯絡他們。詳情即看：【下一頁】

當局早前提到，如果尚待入院人士在核酸檢測陽性起計第14日，仍未獲送醫院或隔離設施，可進行檢測包括快速抗原測試。如結果呈陰性，相關人士將毋須再接受隔離，可離開家居，如常生活；如結果呈陽性，相關人士仍須留在家中等候，每天進行快速抗原測試，直至獲得陰性結果，方可離開家居，如常生活。相關人士在政府系統上將被記錄為病康復者。

最新熱門影片：【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

相關文章

【第五波疫情】港大醫學院將推疫情監察計劃　招1萬人定期做抗原及抗體測試
11:36 2022/02/23
【第五波疫情】港大醫學院將推疫情監察計劃　招1萬人定期做抗原及抗體測試
【第五波疫情】惜食堂獲美心集團捐贈總值100萬元食物券　本周五起派發給合資格家庭及人士
12:22 2022/02/23
【第五波疫情】惜食堂獲美心集團捐贈總值100萬元食物券　本周五起派發給合資格家庭及人士
【封區檢測】上水天平邨天喜樓污水樣本呈陽性　晚上6時半起圍封強檢【不斷更新】
18:35 2022/02/23
【封區檢測】上水天平邨天喜樓污水樣本呈陽性　晚上6時半起圍封強檢【不斷更新】

你可能感興趣

【第五波疫情】港大醫學院將推疫情監察計劃　招1萬人定期做抗原及抗體測試
11:36 2022/02/23
【第五波疫情】港大醫學院將推疫情監察計劃　招1萬人定期做抗原及抗體測試
【第五波疫情】惜食堂獲美心集團捐贈總值100萬元食物券　本周五起派發給合資格家庭及人士
12:22 2022/02/23
【第五波疫情】惜食堂獲美心集團捐贈總值100萬元食物券　本周五起派發給合資格家庭及人士
【封區檢測】上水天平邨天喜樓污水樣本呈陽性　晚上6時半起圍封強檢【不斷更新】
18:35 2022/02/23
【封區檢測】上水天平邨天喜樓污水樣本呈陽性　晚上6時半起圍封強檢【不斷更新】
疫情 強制檢測 衞生防護中心 衞生署

最高瀏覽

【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
11:19 2022/02/23
【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
【財政預算案2022】消息：財政預算案將派發1萬元電子消費券　分兩期發放
10:51 2022/02/23
【財政預算案2022】消息：財政預算案將派發1萬元電子消費券　分兩期發放
【財政預算案2022】政府分兩期派發1萬元電子消費券　預計660萬人受惠
11:26 2022/02/23
【財政預算案2022】政府分兩期派發1萬元電子消費券　預計660萬人受惠