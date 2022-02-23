【第五波疫情】染疫患者收衞生署檢測短訊將附連結　病人須填妥以作分流隔離

▲ 衞生署衞生防護中心總監徐樂堅。（曾耀輝攝）

本港第五波新冠疫情嚴峻，連續數天確診個案達數千宗。衞生防護中心公布，本港今日（23日）新增8,674宗確診個案，再創疫情以來新高，當中只有3宗為輸入個案，其他均為本地個案。

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衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（23日）在記者會上公布，為了加快檢測陽性人士流行病學調查，由今早9時起，由化驗所發出的陽性或初步陽性短訊會附上電子連結，病人須以電子方式回覆，例如身體狀況、有多少名家庭成員等，以便當局進行病人分流，以及安排隔離及入住措施；至於等候入院的市民，已陸續安排人員派發電子手環及物資包。

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他續指，已經在家中逗留一段時間人士，需要監測自己的身體， 如果家中有長者、小童或孕婦，需要注意個人衞生及清潔雙手，最好留在自己房內關上房門，以及戴上口罩，避免與其他家人進餐。他又說，即使收到電子版本，也可能會再追問有關問題。

徐樂堅早前亦提到，部分不熟悉用電子方式的市民，當局仍會繼續盡快以電話聯絡他們。詳情即看：【下一頁】

當局早前提到，如果尚待入院人士在核酸檢測陽性起計第14日，仍未獲送醫院或隔離設施，可進行檢測包括快速抗原測試。如結果呈陰性，相關人士將毋須再接受隔離，可離開家居，如常生活；如結果呈陽性，相關人士仍須留在家中等候，每天進行快速抗原測試，直至獲得陰性結果，方可離開家居，如常生活。相關人士在政府系統上將被記錄為病康復者。

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記者：郭詩詩