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【對抗濕疹】兒子濕疹發作Coffee自責不已　中醫：春季濕疹易發作宜戒4類食物

兒童健康 12:06 2022/02/24

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Coffee壓力爆煲不排除為囝囝做全職媽媽。

育有一子「翟伯伯」的Coffee（林芊妤）工作非常忙碌，既是YouTuber又經營網上生意，日前她就開直播透露，兒子患濕疹而煩惱，她與丈夫從小至大都沒有患上濕疹，所以排除了遺傳因素，幸好兒子只是屁股患濕疹，並不是全身，但已令到兒子十分痕癢不停抓，Coffee佩服有些媽媽日夜照顧嚴重濕疹BB。

Coffee在直播中，兒子患上濕疹，自責自己工作太忙，現已減少工作，將3日的工作壓縮至1日完成，壓力爆煲的她不排除會做全職媽媽照顧囝囝。

最新影片推介:

Coffee坦言，囝囝因濕疹問題令她睡眠嚴重不足，早前為囝囝戒片，希望他濕疹情況有改善，所以她每晚都會起身3次帶囝囝去廁所：

已經幫佢戒咗尿片，每晚都起身三次同去屙尿，每晚都冇覺好瞓，呢家加埋濕疹每日都按摩，按到佢瞓着為止，所以完全唔夠瞓。
很多小朋友都受濕疹困擾，作為媽媽都感到相當大壓力，

Topick訪問胡安娜中醫，拆解原因和詢問有什麼需要提防？

胡安娜中醫說：


春季是易復發，因為春天比較濕重，平時要戒生冷、糯米、辛辣煎炸的食物，生果推薦食蘋果，可以用浸浴方式紓緩病症，藥材包括荊芥5錢，銀花一兩，連翹5錢，白蘚皮8錢，地膚子一兩，如臀部患濕疹可加半塊片糖浸。

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記者:陳麗薇
 

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