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【財政預算案2022】吸煙與健康委員會對多年未增煙草稅感失望　憂吸煙率或會回升

社會 16:00 2022/02/23

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（經濟日報資料圖片）

港府今日發布新一份財政預算案，惟未有提及增加煙草稅，香港吸煙與健康委員會就此表示失望，直指現時煙草稅已連續8年被凍結，效能已持續削弱，未能推動吸煙人士戒煙及防止青少年開始吸煙；促請政府制定全面禁煙目標及時間表，並加強多管齊下措施控煙。

委員會主席湯修齊表示，目前新冠肺炎疫情嚴峻，政府更應該透過煙草稅並配合其他控煙措施鼓勵戒煙，減輕因吸煙而致的醫療負擔，利用煙草稅稅收推行更多惠民利貧的社會政策，紓緩基層市民生活壓力。

他續指，本港煙草稅過去10年無重大調整，更已連續8年被凍結，效能已持續削弱，未能推動吸煙人士戒煙及防止青少年開始吸煙；擔心如政府不採取其他強力控煙措施，香港吸煙率有機會進一步回升，促請港府應該從速加強煙草稅的政策，以推動香港控煙工作向前，減少吸煙人口。 

委員會強調，透過煙草稅抑制煙草使用，不但可減少疾病負擔，及相關醫療開支及生產力下降的損失，更可促進疫情防控，保障公共衞生；促請政府制定全面禁煙的目標及時間表，透過包括增撥資源拓展戒煙服務、加強教育、宣傳及打擊私煙等，首要檢討和推行強而有力的煙草稅政策，多管齊下措施措施控煙。

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責任編輯：陳正怡

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