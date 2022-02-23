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【財政預算案2022】陳茂波指暫緩追租不影響自由經濟　望業主勿採法律行動迫死租客

社會 16:03 2022/02/23

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財政司司長陳茂波今（23日）發表任內最後一份預算案，公布分階段派一萬元電子消費券，及多項抒困措施，包括寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅、公共交通津貼門檻將降至200元，綜援、高齡津貼等額外發放半個月金額等。

對於預算案提出立法禁止業主對「指定行業」租戶欠租金時採取清盤等法律行動，陳茂波指，涉及的處所將會包括防疫抗基金列明的17類處所，詳情將稍後公布。

他又指，措施不會影響自由經濟，美國及新加波等國家也有過類似作法，形容現時是非常時期，希望業主及租戶可以平心靜氣共度時艱，給中小企租戶時間思考如何解決及業務如何維持，不要用法律行動「迫死」租客，而若業主有困難銀行也會彈性處理。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃小冰

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