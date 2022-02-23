【指定診所】油麻地及長沙灣普通科門診轉為指定診所　明日起投入服務

▲ 指定診所。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，每日確診個案維持在數千宗，本港今日（23日）新增8,674宗確診個案。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

醫管局今日宣布，再增設兩間指定診所，即共有9間診所，明日起投入服務。

油麻地賽馬會普通科門診診所

地址：油麻地炮台街 145 號一樓



地址：油麻地炮台街 145 號一樓 長沙灣賽馬會普通科門診診所

地址：長沙灣廣利道2號

劉家獻說，過去一周有6,300名患者到7間指定診所進行治療，提醒病人必須透過電話去預約診症。他又說，醫護人員會按求診者情況提供適切治療，有需要會轉送病人到醫院進一步治理。

其他7間指定診所如下：

筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓

地址：筲箕灣柴灣道8號一樓



堅尼地城賽馬會普通科門診診所

地址：堅尼地城域多利道45號



地址：堅尼地城域多利道45號 柏立基普通科門診診所

地址：新蒲崗太子道東600號



地址：新蒲崗太子道東600號 九龍灣健康中心普通科門診診所

地址：九龍灣啟仁街9號一樓



地址：九龍灣啟仁街9號一樓 南葵涌賽馬會普通科門診診所

地址：葵涌葵盛圍310號



地址：葵涌葵盛圍310號 圓洲角普通科門診診所

地址：沙田插桅杆街29號地下



地址：沙田插桅杆街29號地下 天水圍（天業路）社區健康中心一樓

地址：天水圍天業路3號

指定診所即日起接收輕症患者，一文看清求醫預約注意事項，詳情即看：【下一頁】

市民可預約專屬的士前往指定診所，詳情即看：【下一頁】

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴