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【指定診所】油麻地及長沙灣普通科門診轉為指定診所　明日起投入服務

社會 16:47 2022/02/23

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指定診所。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，每日確診個案維持在數千宗，本港今日（23日）新增8,674宗確診個案。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

醫管局今日宣布，再增設兩間指定診所，即共有9間診所，明日起投入服務。

  • 油麻地賽馬會普通科門診診所
    地址：油麻地炮台街 145 號一樓
     
  • 長沙灣賽馬會普通科門診診所
    地址：長沙灣廣利道2號

劉家獻說，過去一周有6,300名患者到7間指定診所進行治療，提醒病人必須透過電話去預約診症。他又說，醫護人員會按求診者情況提供適切治療，有需要會轉送病人到醫院進一步治理。

其他7間指定診所如下：

  • 筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓
  • 地址：筲箕灣柴灣道8號一樓
     
  • 堅尼地城賽馬會普通科門診診所
    地址：堅尼地城域多利道45號
     
  • 柏立基普通科門診診所
    地址：新蒲崗太子道東600號
     
  • 九龍灣健康中心普通科門診診所
    地址：九龍灣啟仁街9號一樓
     
  • 南葵涌賽馬會普通科門診診所
    地址：葵涌葵盛圍310號
     
  • 圓洲角普通科門診診所
    地址：沙田插桅杆街29號地下
     
  • 天水圍（天業路）社區健康中心一樓
    地址：天水圍天業路3號

指定診所即日起接收輕症患者，一文看清求醫預約注意事項，詳情即看：【下一頁】

市民可預約專屬的士前往指定診所，詳情即看：【下一頁】

最新影片：【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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