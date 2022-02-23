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【疫苗通行證】政府：長者接種率一月起日漸提升　逾7成70至79歲長者已打第一針

社會 16:05 2022/02/23

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政府指70-79歲首劑接種率已過七成。（資料圖片）

第五波疫情爆發，本港每日呈報個案近萬宗。食物及衞生局局長陳肇始書面回應立法會質詢時指出，長者的新冠疫苗率自一月初日漸提升，其中70至79歲人士已有超過72%完成接種第一劑疫苗，而80歲及以上人士的接種率亦提升至43%。

在回應立法會議員陳家珮提問時，陳肇始說，截至2月20日，香港共錄得60,363宗確診個案，入院的個案共超過20,200宗，包括曾住院、出院及死亡個案，當中3,803名病人目前正分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫管局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療。

另外，至今共有311名病人於公立醫院離世，而醫管局尚待整理有關確診入院、重症及死亡個案及接種疫苗的統計資料。

她又說，自第五波疫情以來，截至2月20日，共有47,732宗確診個案，至今共有106名於公立醫院離世的病人確診或初步確診，當中95名病人為60歲以上長者，其中52名病人未有接種新冠疫苗或只接種一劑新冠疫苗，5名病人已接種兩劑疫苗，其餘病人資料有待查證。醫管局正審視有關死亡個案與新冠肺炎的關聯。

陳肇始說，為對抗疫情，政府一直大力呼籲和鼓勵市民接種疫苗，尤其為長者提供多元渠道鼓勵和便利接種。政府已經增設社區疫苗接種中心專為長者接種科興疫苗、亦設立兩個新冠疫苗流動接種站，穿梭不同屋邨和地點，提供復必泰或科興疫苗。

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責任編輯：袁澍

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