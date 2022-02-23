【院舍爆疫】疫情至今有逾300間院舍現確診個案　截至昨日至少有930名院友染疫

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，每日確診個案維持在數千宗。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

本港今日（23日）新增8,674宗確診個案，其中3宗為輸入個案，其餘為本地個案，另有7,990宗呈報個案，再涉及多間院舍。

張竹君表示，疫情至今有超過300間院舍出現確診個案，截至昨日現時至少有300名員工以及930名院友染疫；累計有153名新冠病人離世當中，有90名為院舍院友，多為長者，51名逾70歲，29名逾80歲，有3個小朋友，另有5名為18-60歲，本身有長期病患。

張竹君指，分析首102個死亡個案，當中只有7人曾打兩針，其餘人為未打或只有打一針，以146個案做基數，第五波疫情病發的死亡率為0.3%，而前四波累積死亡率為2.2%，當中無打針死亡率為0.54%，而接種疫苗後的死亡率只有0.03%，相差18倍，至於逾80歲有否打針的染疫死亡率則相差4倍。

張竹君指，現時有逾300間院舍出現有感染，大部分院舍涉不多的個案，逾30間有10宗個案，個別有40宗個案，包括抗原測試。

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記者：李榮忠