【第五波疫情】個案最多3區分別為深水埗、沙田、元朗　其他地區個案亦數以百計

▲ （湯致遠攝）

本港第五波疫情嚴峻，每日確診個案維持在數千宗。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。本港今日（23日）新增8,674宗確診個案，其中3宗為輸入個案，其餘為本地個案，另有7,990宗呈報個案。

被問到疫情分布地區，張竹君指，1月時葵青區佔52%個案，惟目前第五波疫情已經散落18區，最多三區分別為深水埗、沙田、元朗，分別為10至12%。不過，其他地區包括黃大仙、離島都有近7%，其他區分雖不多，最低為2-3%，但個案數目都是數以百計。

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠