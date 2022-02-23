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【第五波疫情】個案最多3區分別為深水埗、沙田、元朗　其他地區個案亦數以百計

社會 17:21 2022/02/23

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（湯致遠攝）

本港第五波疫情嚴峻，每日確診個案維持在數千宗。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。本港今日（23日）新增8,674宗確診個案，其中3宗為輸入個案，其餘為本地個案，另有7,990宗呈報個案。

被問到疫情分布地區，張竹君指，1月時葵青區佔52%個案，惟目前第五波疫情已經散落18區，最多三區分別為深水埗、沙田、元朗，分別為10至12%。不過，其他地區包括黃大仙、離島都有近7%，其他區分雖不多，最低為2-3%，但個案數目都是數以百計。

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記者：李榮忠

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