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【財政預算案2022】警隊預算增14.7%達266億元　斥200萬元強化水警船5億購特別車輛

社會 17:38 2022/02/23

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警務處2022/23年度最新開支預算266.7億元。(資料圖片)

新一份財政預算案公布，警務處2022/23年度最新開支預算為266.7億元，較2021/22年度修訂預算的232億元增加14.7%。其中警隊為加強打擊非法入境者、走私活動，及處理公眾活動等，預算有200萬元強化水警船、5億元購置和更換警隊特別用途車輛。

警務處2021/22年度預算開支250.6億元，經修訂為232.6億元，減少7.2%。22/23年度預算為266.7億元， 較20/21年度原來預算增加6.4%、修訂預算增加14.7%。用作購買機器、設備及工程開支的非經營帳目，警務處預算開支12.8億元，較上一年度修訂預算的6.6億元升近1倍，當中預留200萬元於警輪小型修改工程、5億元用「警隊特別用途車輛」。

編制方面，警隊將增加3個首長級及4個非守長級職位，預計至明年3月31日將有38,397名警務人員，薪酬開支升較上一年度的修訂上升近12%，約184億元。津貼預算4.7億元、工作相關津貼則增至2.2億元。警方解釋，由於紀律部隊職系架構檢討的建議在2021年9月1日生效，對個人薪酬和與員工有關連開支的全年影響。

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記者：蘇文軒

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