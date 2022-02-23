【財政預算案2022】警隊預算增14.7%達266億元　斥200萬元強化水警船5億購特別車輛

▲ 警務處2022/23年度最新開支預算266.7億元。(資料圖片)

新一份財政預算案公布，警務處2022/23年度最新開支預算為266.7億元，較2021/22年度修訂預算的232億元增加14.7%。其中警隊為加強打擊非法入境者、走私活動，及處理公眾活動等，預算有200萬元強化水警船、5億元購置和更換警隊特別用途車輛。

警務處2021/22年度預算開支250.6億元，經修訂為232.6億元，減少7.2%。22/23年度預算為266.7億元， 較20/21年度原來預算增加6.4%、修訂預算增加14.7%。用作購買機器、設備及工程開支的非經營帳目，警務處預算開支12.8億元，較上一年度修訂預算的6.6億元升近1倍，當中預留200萬元於警輪小型修改工程、5億元用「警隊特別用途車輛」。

編制方面，警隊將增加3個首長級及4個非守長級職位，預計至明年3月31日將有38,397名警務人員，薪酬開支升較上一年度的修訂上升近12%，約184億元。津貼預算4.7億元、工作相關津貼則增至2.2億元。警方解釋，由於紀律部隊職系架構檢討的建議在2021年9月1日生效，對個人薪酬和與員工有關連開支的全年影響。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒