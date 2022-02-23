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【藥物條例】3年檢逾3千件違規含THC產品　鄧炳強：計劃CBD產品納危險藥物條例管制

社會 16:38 2022/02/23

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（資料圖片）

大麻植物可提煉出大麻二酚（CBD），不少含CBD的產品聲稱只具紓壓或止痛效用。保安局局長鄧炳強今日（23日）表示，大麻是聯合國嚴格管制的毒品。在香港，大麻、大麻樹脂、四氫大麻酚（THC）和若干種其他大麻素已受《危險藥物條例》（第134章）管制。

立法會議員張國鈞在會議上提問在過去5年，執法行動中檢獲含THC成分的產品的詳情及會否考慮加大執法及教育和宣傳的力度。鄧炳強指，自2019年起至今，該類行動已進行了接近120次，涉及地點有食肆、商店（包括大型連鎖店）、邊境管制站，以及倉庫等，而在已完成檢測的產品中，有超過3800件被驗出含有THC。對毒品「零容忍」已計劃在《危險藥物條例》下管制CBD，在今年2月8日立法會保安事務委員會會議上亦交待了此立法方向。

鄧稱，今年2月推出根據一名曾吸食大麻人士的經歷而攝製的電視宣傳短片，以宣傳吸食大麻的禍害，以及鼓勵吸毒人士及早求助。亦會繼續動員社會各界，以及透過禁毒基金提供財政支援，支持值得推行的禁毒項目。

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責任編輯：余思嵐

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