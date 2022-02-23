【抗疫支援】信和集團捐500套遙距健康監測系統　助院舍跟進輕症院友【不斷更新】

▲ 多個企業捐款支援抗疫。（湯致遠攝）

第五波疫情持續未遏止，院舍及醫護感染趨增。不同企業宣布捐款，用於抗疫物資採購等。

【18:00】

信和集團及旗下黃廷方慈善基金與香港社會服務聯會和社會福利署合作，為院舍提供500套倍靈遙距健康監測系統，協助有效監察及跟進住在安老院及殘疾人士院舍的確診而徵狀輕微的院友。派發工作已展開，預計於2022年3月中前可完成。

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倍靈遙距健康監測系統為香港本地創新產品，由倍靈指環（已獲得美國藥物管理局 (FDA) 510(k) 認證）、體溫感應器及數據傳輸器組成，可實時監察患者的健康情況， 透過測量和監測患者的關鍵生理指數，包括血氧飽和度、脈搏率和體溫，提供適時醫療護理。由於系統支援互聯網功能，當參數指數超過預設值，護理人員會收到即時警報，及時跟進院友情況。系統有助精簡護理人員的日常監察流程，讓護理人員可提供更好的護理支援。

社聯主席陳智思表示，為確診院友安裝倍靈遙距健康監測系統，不但有助院舍持續監察其健康狀況，更可在有需要時為有關院友作出迅速支援，能更有效保障院友的健康。特別感謝信和集團及黃廷方慈善基金慷慨捐出500部遙距健康監測系統，令更多院舍及院友受惠。

【16:51】

恒隆地產宣布，透過「恒隆抗疫基金 2.0」撥款港幣六百萬元支持香港特區政府興建「方艙醫院」， 以支援建造臨時社區治療設施，同心抗疫。

【16:26】

嘉華國際集團今日(23日)公布，透過嘉華國際抗疫基金向東華三院捐贈快速測試套裝，為東華三院前綫人員及服務使用者檢測，包括長者及基層家庭；同時亦為前綫醫護及院舍人員提供酒店住宿，予其抗疫期間有空間休息。

嘉華國際主席呂志和對醫護及抗疫人員的無私奉獻深表感謝，集團望略盡綿力，為社會及醫護等前線工作人員及時提供支援；亦會積極響應及支持中央政府及特區政府的防疫措施，與全港市民同心協力遏止疫情。

集團於疫情爆發初期，已透過「嘉華國際抗疫基金」支援中港各地抗疫，包括聯同東華三院建設醫用口罩無塵工場，穩定社福界口罩供應；去年嘉華國際亦向弱勢社群發放接種疫苗資助金，津貼接種疫苗前身體檢查的費用。

▲ （照片由嘉華國際提供）

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責任編輯：陳正怡