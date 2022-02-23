【抗疫支援】恒隆地產宣布撥款600萬　支持政府建「方艙醫院」【不斷更新】

▲ 多個企業捐款支援抗疫。（湯致遠攝）

第五波疫情持續未遏止，院舍及醫護感染趨增。不同企業宣布捐款，用於抗疫物資採購等。

【16:51】

恒隆地產宣布，透過「恒隆抗疫基金 2.0」撥款港幣六百萬元支持香港特區政府興建「方艙醫院」， 以支援建造臨時社區治療設施，同心抗疫。

【16:26】

嘉華國際集團今日(23日)公布，透過嘉華國際抗疫基金向東華三院捐贈快速測試套裝，為東華三院前綫人員及服務使用者檢測，包括長者及基層家庭；同時亦為前綫醫護及院舍人員提供酒店住宿，予其抗疫期間有空間休息。

嘉華國際主席呂志和對醫護及抗疫人員的無私奉獻深表感謝，集團望略盡綿力，為社會及醫護等前線工作人員及時提供支援；亦會積極響應及支持中央政府及特區政府的防疫措施，與全港市民同心協力遏止疫情。

集團於疫情爆發初期，已透過「嘉華國際抗疫基金」支援中港各地抗疫，包括聯同東華三院建設醫用口罩無塵工場，穩定社福界口罩供應；去年嘉華國際亦向弱勢社群發放接種疫苗資助金，津貼接種疫苗前身體檢查的費用。

▲ （照片由嘉華國際提供）

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳正怡