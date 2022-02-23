【停課】楊潤雄指提前暑假不等於整體學習時間減少　借用校舍後會確保乾淨才交還

▲ （楊潤雄FB）

行政長官林鄭月娥昨日（22日）破天荒宣布，全港中小學及幼稚園提早在下月初起放「暑假」，詳情即看：【下一頁】教育局局長楊潤雄今日（23日）表示，期望學校靈活調動教學及考試安排，又說提早放暑假不等於整體學習時間減少。

楊潤雄今早於一個電台節目中表示，目前安排是將7、8月的假期調前，是調動學習順序，但不等於整體學習時間減少，當局正與業界商討相關細節，令措施實行時更暢順。他指出，希望7至8月時可以上到面授課，雖目前可進行網課，但成效始終有分別，相信有關調動對學習成效會更好，加上要大量地方做全民檢測，種種原因考慮下有此決定。

被問到中一收生程序會否有調整，楊潤雄指，教育局正在討論是否有空間調動相關日子，亦正與學校商討是否能提前中一面試程序，例如在未來一兩周提早進行升中面試，大前提為不影響學校運作。至於中一入學試，當局傾向保留，正與學校研究是否可稍為延遲。

另外，當局將利用校舍進行全民強制檢測站，楊潤雄指需要借用多少校舍，仍有待其他部門計劃，當局會盡量配合；至於學校清潔方面，楊潤雄強調，不論最後安排如何，會確保校舍乾淨才交還。

▲ 楊潤雄與學校議會、校長會及辦學團體代表舉行視像會議。（楊潤雄FB）

楊潤雄亦於社交平台表示，期望學校透過靈活調動教學及考試安排，包括小學呈分試及中一入學前香港學科測驗等，務求盡量不影響本學年的上課日數。他又說，教育局正與學界磋商，並會因應全民強檢的時間表，以落實相關安排及支援，並適時公布詳情。

楊潤雄說，早前已經先後就「學童接種疫苗」及「學校提前放暑假」的安排與學校議會、校長會及辦學團體代表舉行視像會議，就相關事宜交流意見及解釋最新發展，感謝學界反應正面，同意進行調動工作，部分更即時對騰出校舍表現積極，同為抗疫作出貢獻。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴