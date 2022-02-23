【財政預算案2022】消息：長者院舍住宿服務券增至4000張　安老院舍外展服務試驗明年2月恒常化

▲ 政府發布第一期的《財政預算案》。（資料圖片）

港府今日(23日)公布新一期《財政預算案》，當中會繼續加強社區和院舍照顧服務等，全年額外開支逾19億港元。就院舍照顧服務，政府會恒常化3個試驗計劃，即「安老院舍外展專業服務試驗計劃」、「長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃」及「私營殘疾人士院舍專業外展服務試驗計劃」，並增撥資源，提升「改善買位計劃」下甲二級院舍的質素。

政府消息指，「長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃」的數目將從原來的3千張增多至4千張，每年額外開支3.7億元。消息指，政府有信心這4000張有足夠的長者使用。

政府消息人士還，「安老院舍外展專業服務試驗計劃」，預計2023年2至3月恒常化，每年經常性開支約2.38億港元，預計4.5萬人受惠。改善家居及社區照顧服務，可惠及7,200名長者，每年3,320萬港元額外開支。

消息人士續指，「私營殘疾人士院舍專業外展服務試驗計劃」每年經常性開支5,800萬港元，惠及4,000名殘疾人士；而今年10月起為接受資助院舍及社區康復服務的殘疾人士提供軟餐開支5,500萬港元，惠及6,700名殘疾人士。

至於增加社福設施方面，古洞北綜合大樓計劃起7間合約院舍，合共提供1,750個宿位，並有40個日間護理服務名額，140個康復服務，預計2023第二季投入服務、粉嶺新增一間合約院舍，提供150個宿位，將於2023年底投入服務；屯門長者鄰舍中心則預計可為區內400長者同護老者，提供社區支援服務，明年投入服務。

另外，消息人士透露，「改善買位計劃」顯示已經有57間甲2院舍在聯絡，但具體提供多少宿位，則視乎每間院舍的意願。

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記者：袁澍