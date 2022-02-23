【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】

▲ 中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院，咳嗽、喉嚨痛失聲靠湯水自救。

疫情持續，確診者急增，輪候入院人士眾多，醫療系統不勝負荷。註冊中醫師黃晶晶懷孕3個月，於2月3日初步確診感染新冠肺炎，在家等候12日方被送院。期間她咳嗽、喉嚨痛至失聲，在家隔離時煲雪梨水飲用，方可紓緩。已康復出院的她，分享確診後如何自救的貼士，好讓大家不至過於驚慌。

最新影片推介：

黃醫師接受TOPick訪問時表示，2月3日確診後，等了12日才入院，住了3日2夜，因要連續2日接受檢測，符合出院標準後，方可獲安排出院。她憶述，確診後首日發燒、咳嗽，喉嚨痛得很厲害，持續兩天；至第三、四日，仍然咳嗽、有痰。至第六日，病情好轉，症狀減退，偶有咳嗽，痰減少，開始不太影響生活；至第八、九日，感覺已好轉九成以上。

由於確診後第二、三日，喉嚨痛至失聲，故醫師在家煲雪梨杏仁陳皮水飲用。她視此為食療輔助，飲用約4至5日，另曾服用中成藥。確診後第八日，她做快速測試，結果顯示為弱陽性，至送院後再做檢測。醫師表示，目前胎兒健康。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

喉痛痰多，可如何自救？

黃醫師指出，多數年輕新冠肺炎患者會出現輕度至中度的病毒感染症狀。若出現喉嚨痛、失聲、多痰這三種常見的症狀，她建議飲用「雪梨南北杏瘦肉湯水」。

【雪梨南北杏瘦肉湯水】

功效：潤喉化痰、清熱健脾。性質較為平和，大多數人可飲用。

材料：雪梨 1至2個、南北杏 各6克、陳皮 半塊、瘦肉/瘦排骨 少許、川貝 10克（有黃痰可加）、生薑 1至2片（怕寒可加）。

做法：

1. 雪梨洗淨後，不用剝皮，但去核切塊。

2. 在煲內加入6至8碗水，煮滾後加入所有材料，改為中火，煮開後轉慢火煮20分鐘。

3. 最後，加入適量鹽或少量蜜糖調味。

黃醫師受訪講解材料功效及注意事項：

雪梨：性涼味甘，可以清熱生津，潤燥化痰，適合口乾，喉嚨痛，咳嗽有黃痰但難以咳出的患者。

陳皮：性溫，可健脾燥濕，理氣化痰，可略為中和雪梨的寒涼。

杏仁：止咳平喘，潤腸通便，故此湯適合大部份確診後喉嚨痛、口乾口渴、咳嗽痰多的患者，可紓緩喉嚨痛及咳嗽。

她提醒，本身體質較寒涼者不宜多喝雪梨湯。若確診者喉嚨痛，可每日飲用。若久咳不癒、咳嗽痰白清稀，就不建議再飲用雪梨湯。此湯可紓緩喉嚨不適、咳痰症狀，但不能作為藥物，用來醫治病毒感染。

發燒紓緩貼士

黃醫師提醒，若發燒，最好飲大量溫水，既可預防高燒，亦有助降溫。她表示，自己與丈夫在家亦服用了維他命C沖劑，以增強免疫力，紓緩感冒症狀。

由於本身為中醫師，故家人在其指引下，配合體質狀況，服用適合自己的感冒沖劑，清瘟膠囊等中成藥。因平日身體尚算健康，故其家人也康復得較快。但若家中有幼童、長者、長期病患者，服用藥物前宜先諮詢註冊中西醫的意見。

飲食建議

另外，黃醫師在其facebook專頁發文提醒，確診後飲食要清淡，忌煎炸油膩難消化重口味。建議患者食用雞肉、豬肉、雞蛋、白飯、肉粥、淡水魚、各式蔬菜，因為均衡的飲食有助保持良好的體力及抵抗疾病的能力。

其他家居隔離注意事項

她在fb表示，根據自身經歷，未出現症狀、症狀不明顯時自行做快速測試，結果有機會呈陰性。當症狀開始出現明顯，測試後就會呈陽性。若你是密切接觸者，最好是連續3至5日、每日做測試；當出現症狀後，則須再做一次測試。若患者正自我隔離，但同住的家人未及時搬出，雙方須分開時間飲食、出入廚房/廁所、便後噴清潔消毒；家人及患者24小時均要佩戴口罩，睡眠分開空間，將傳播風險盡量減少。

患者應監測體溫變化，若高燒持續不退，超過39至40°C，有氣喘、頭暈、感覺窒息、咳血、皮膚變蒼白，甚至出現昏迷，則須召救護車求助及前往急症室。若症狀不嚴重，保持心境開朗，好好自我隔離休息5至7天，是可以完全康復的。

西藥如必理痛、退燒藥，出現頭痛、發燒時，應按說明書劑量服用。至於常見的中成藥，如感冒沖劑、盒仔茶、連花清瘟膠囊、銀翹散、桑菊飲，宜咨詢醫師後才服用。孕婦、幼童、長期病患者、長者最好勿自行服藥，應咨詢註冊中西醫後對症下藥。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃泳欣