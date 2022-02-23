【學校停課】提早放暑假停網課家長崩潰　在家抗疫3個放電活動走出困獸鬥

▲ 筆者分享小朋友在家抗疫3個放電活動。

學校繼續暫停面授，孩子體力不減，但我的耐力卻不斷被侵蝕，我的3歲兒子叫聲愈來愈刺耳。其實我心底知道，是活動量不夠，才令兒子變得惱人。有幸是父母正正因為疫情，多了時間陪伴。可惜，處於疫情，專家每天都勸喻民眾多留在家，商場公園都關掉，沒太多親子可去之處。面對精力旺盛的兒子，及日漸暴躁的自己，我必須多準備在家抗疫的活動。目標除了是消磨兒子的時間，也令自己溫柔的時間多一點。我近日不斷問朋友，別的孩子在家做甚麼，也記錄一下自己曾做過的活動：

親子入廚︰準備晚餐時，讓孩子參與部分過程，切一些簡單食材如紅蘿蔔或青瓜、煮麵煮湯讓孩子自己放食材，明明大人會一次過放，孩子就讓他一粒一粒地放。食材掉在地上也不要緊，要孩子自己用抹布清理。雖然準備晚餐的時間多了，但正是滿足消磨時間的目標。最後要孩子準備餐枱，一隻一隻碗筷放好在餐枱。兒子自豪地說自己每天都好忙，要為家人準備晚餐。

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田徑訓練︰每天除了要有時間消耗，也一定要有體力消耗，否則到了晚上不肯入睡。在地上用顏色膠紙貼上直綫，要孩子挑戰跳遠，每次跳得較遠都用膠紙標記距離。不過我家兒比較喜歡把茶几拉遠，再由茶几跳向梳化。爬上爬落梳化和茶几，體力消耗更快。當然要確保茶几夠重及不會滑動，兒子更要我為他拍攝整個慢動作，我們再一起研究如何調整跳躍姿勢。

繽紛氣球︰這個活動分兩階段，第一階段吹最少5個氣球。在家玩氣球孩子拍來拍去就夠開心了。第二階段是準備一部空氣清新機，要風向上吹的，示範把氣球放在清新機上吹，在空中浮起的氣球又可以玩了。

每當我想要抱怨「你好煩」時，兒子其實都會感受到我的不滿，然後用更惱人的方式去表達自己的不安，例如在我身上跳來跳去和大叫。有時兒子又會用一種可憐又憐愛的語氣說：「媽媽，你唔鍾意我呀？」令我非常內疚。其實，兒子也有溫柔可愛的時間，我也有溫柔有耐性的一面，我們一起在這段時間保持健康，好好愛大家吧！

全文刊於《經濟日報》，原題為「抗疫親子活動」

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