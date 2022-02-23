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【財政預算案2022】考評局歡迎政府代繳文憑試費　料紓緩家長及考生財政壓力

社會 16:40 2022/02/23

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考評局歡迎政府代繳文憑試費，相信可紓緩家長及考生財政壓力。（資料圖片）

2022至23年度《財政預算案》建議，政府為2023年香港中學文憑考試學校考生代繳考試費，開支為1.49億元。香港考試及評核局歡迎有關決定，相信能有助紓緩家長及考生的財政壓力。 

政府由2019年文憑試開始，為學校考生代繳考試費，至2023年已是連續第五年。考評局主席容永祺說，該局多年來也透過不同場合與學校及家長等持份者溝通，理解到公眾期望政府能為文憑試學校考生代繳考試費，故每年均向政府及教育局反映教育界及家長的意見。感謝政府和教育局聆聽意見，尤其在疫情下政府開支龐大，仍然繼續於2023年文憑試為學校考生代繳考試費，相信有關措施能有助減輕家長及考生的財政壓力，特別是疫情下，本港經濟仍未完全復甦，不少家庭正面對經濟困難，感謝政府與市民共度時艱。

考評局秘書長魏向東教授亦歡迎有關建議，並感謝政府再次為文憑試學校考生代繳考試費，考評局會繼續按過往數年文憑試的經驗，與教育局商討繳付考試費事宜，再作出相應安排。 在考評局同事和教育界的支持下，即使面對疫症當前，該局會繼續為公眾提供公平、可靠和優質的考試及評核服務。

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責任編輯：陳麗娜

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