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【提前暑假】提前停課放暑假N班恐爆退學潮　港媽：又要交學費又冇堂上

教育 19:26 2022/02/23

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第五波疫情仍未受控，原本不少俗稱N班的幼兒園課程，都一早改為網上課堂。惟昨日政府宣布提前放暑假，令一眾N班家長感到詫異。有家長直言，「提早放假，小朋友連Zoom堂都冇得上，但又要交學費，寧願退學，等9月直接讀K班」。也有國際幼兒園家長反映，學校規定退學要提前兩個月通知，「就算即刻退學，都可能要交埋暑假嗰兩個月學費，但同時一時間就冇活動，冇網課，要硬蝕。」

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近半同學家長考慮退學

暑假突然提前，令不少學校和家長都大失預算。約克國際幼稚園的N班家長Jessica表示，昨日消息一出，兒子同學家長群組已有逾半數家長聲言會考慮退學，

原本都有唸過退學，但有Zoom上堂嘅時候，都照學住嘢先啦，依家提早到即刻下個月就放2個月暑假，真係加速咗我哋落決定。

她又擔心，一旦退學或提早暑假，不知如何安排兒子活動，「疫情之下又冇地方放電，我又要返工，唔係日日Home Office可以睇到佢，好慘」。她指，不理解政府為何硬性規定學校放暑假，沒有機會讓學校和家長選擇是否繼續上網課，「好似要逼佢要係屋企無所事事咁」。

她又指，該校退學理論上要提前一個月通知，現在提前放暑假，她亦不知道學校會否彈性安排，「有同學家長問咗幼稚園嗰邊，但都話要等教育局有正式文件先知道具體點安排。」

兒子正就讀楓葉小熊加拿大國際幼稚園的Finona則表示，得知提早放暑假後，亦正計劃退學，惟該校退學通知期長達兩個月，如果暑假下月開始，現時退學，通知期恐怕會「搭正暑假，變相白白交兩個月學費」。她指，原本兒子的學費分10期繳交，校歷表上亦只有9至6月的內容，

7月、8月係直情乜都冇，依家我都唔知提早放暑假呢兩個月係點？我依家退學，又唔知洗唔洗交埋呢兩個月暑假嘅學費？仲要等校方通知。

網課倘取消或無奈以電子奶嘴取代

育有一子一女的Finona又指，現時有網課，兒子每日都會跟老師學做手工，「網課唔係冇效果，就算同老師傾下計，都叫有互動，有野學識；佢呢個月啱啱先學識三原色。如果連網上課堂都冇埋，真係日日坐係屋企，無可避免就係睇下youtube卡通片，用電子奶嘴渡日，因為我都冇時間，亦唸唔到有咩可以畀佢做，佢哋得兩歲人仔，又唔似小學生可以自己溫下書做功課」。

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責任編輯：莊恭南

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