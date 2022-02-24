【半】MIRROR成員Jeremy感謝Unicorn一直支持　出道第4年首推單飛歌：是適當時候

▲ Jeremy被歸類「下弦」讚網民有創意，出道第四年終於單飛：「是個適當的時候。」

男團MIRROR成員Jeremy（李駿傑）在參加《全民造星》時期，已經走出一個屬於他獨有的妖魅風格，出道踏入第4年，單飛出歌的機會終於降臨到Jeremy身上。

Jeremy首支單飛歌《半》為樂迷帶來驚喜，他把妖艷與型格演繹細膩，MV與歌曲概念完整，Jeremy接受TOPick專訪並預告今年不只推出一首作品。

【半】MIRROR成員Jeremy單飛出道邀廖子妤合作 新歌MV上架半日破30萬點擊

最新影片推介：陶大宇專訪

自知性格內向

新歌《半》找來王雙駿監製、吳林峰作曲、周耀輝填詞，暗黑沉鬱的曲風背後，Jeremy希望為樂迷帶來訊息：「世界有很多不同面向，有好就有壞，有黑就有白，有善良就有邪惡。」

他進一步解釋：「人類的每一個面向都是屬於自己的一部份，有時我們都會忽略了某部份或者只專注於某個面向，我們要面對和接受自己不同的面向，了解自己是個怎樣的人、渴望得到甚麼，才能做到自己想做的事、成為想做的人。」

Jeremy坦言其內向性格曾是他最不能接受的面向，有感這一面的他不太適合在幕前發展：「這一行需要表達自己讓別人了解你，偏偏我的性格內向但又很喜歡表演，確實是有些矛盾。」

他坦言曾懷疑自己是否選錯路：「幸好一路上有MIRROR的11個兄弟陪伴著我，在每一次訪問訓練我、給機會我發言，透過這3年來的訓練令我更懂得去表達自己，開始打開自己、舒服地面對所有事情。」

▲ Jeremy推出新歌《半》。

【MIRROR成員】ViuTV高層魯庭暉公開3年前訊息 揭Jeremy獲選入MIRROR原因

MV大膽嘗試

曾經試過多款髮色和造型的Jeremy，在今次MV中仍然有很多新嘗試，例如誇張的白色翅膀眼線、塗上黑色指甲油，最讓他在意的是那件透視感十足的衣服：「沒想過自己能夠穿得這樣『露骨』，曾經擔心過出來效果會好奇怪，後來透過鏡頭去看發現整件事好match，增加了不少信心。」

他又自嘲自己距離「騷肌」的路途上還有一段距離：「透視裝只是隱約見到些肉，但我都會繼續努力，有不斷有去健身室，即使在疫情下也有在家努力做運動，希望身材不會再像以前那樣『奀』，穿衣服也會比較好看。」

▲ （MV截圖）

MV邀請到應屆金像獎最佳女配角提名演員廖子妤（Fish），拍攝當日上午剛好公布入圍名單：「好榮幸能邀請她擔任女主角，她真的演得很好，令整件事更加吸引。拍攝當日我一到場，就見到她在拍攝用布抹血跡的畫面，那日天氣急跌而她穿得非常單薄，但仍非常專業，極度投入整件事。可惜我們的對手戲不太多，僅有些我們面貼面的鏡頭，代表她就是另一個我。」

新歌概念完整，歌迷都在期待Jeremy為《半》推出續集甚至結集成多部曲，他直認今年應該推出不止一首作品：「腦海中對今年想做的作品有大約的想法，不方便透露太多，但我希望是有一個延續的故事，想留下小小的驚喜給大家，希望有下一首作品能夠連接到《半》。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【ALL IN ONE】MIRROR成軍3周年推新團歌 12子：集各人之強成無比力量

時機成熟

入行第4年、身為MIRROR第7位單飛的成員，Jeremy並未覺得太晚，反而覺得現在是個剛好的時間：「甚至可能再晚一點也不緊要，對比頭3年的自己是個未夠穩定和成熟的人，實力上面都還未達標，在信心不足的情況下推Solo歌其實並不是好事，連自己都沒自信的話又怎能讓觀眾喜歡我呢？現在有了經歷，是個適當的時候。」

在去年中播出的節目《調較你MIRROR》中，經理人花姐（黃慧君）曾透露因為Jeremy在聲線和身材方面不達標，令他的Solo計劃擱置。

問到Jeremy現時是否已達標，他笑謂：「我想是吧。我收到出Solo的消息，是在去年MIRROR演唱會（5月份）的時候。當時我表演《Monster》，可能花姐見到我的表現和改變，所以放心給我出Solo。身材和唱歌方面我知還有很大的進步空間，但很感謝花姐給這個機會，每次機會並非必然，我很珍惜，希望不會令她失望。」

【MIRROR星蹤】Unicorn賀李駿傑出道3週年 「暗黑豬仔號」電車應援Jeremy

▲ （大會提供）

下弦之爭

這3年多的時光，Jeremy收過不少網民的留言，講起他最有印象的，Jeremy都以正面的態度去詮釋：「每次表現失準例如走音，我見到這些評論都會很上心，但我沒有任何籍口，這些留言都成為動力，令我每次都想變得更好。」

他感動表示，Unicorn（Jeremy粉絲名稱）對於其鼓勵每次都好窩心：「單單『加油』兩個字已經很足夠，因為要得到別人的支持是很困難的事，而我能夠得到這麼多人的支持和愛我覺得好知足，希望不要辜負他們，可以令他們因為我而覺得驕傲、覺得支持我並不是一件錯的事情。」

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

下弦之爭

網民的留言中經常提及的，一定要講到網友幫MIRROR以動畫《鬼滅之刃》為藍本，為12位成員分成了上弦和下弦。Jeremy被分為人氣較遜色的下弦，但同時亦是下弦中第一位推出個人單曲的成員。

提及到「上下弦」這件事，Jeremy十分大方地讚網民具創意：「我看《鬼滅》時都沒有想到上下弦可以套用在MIRROR身上！」

我覺得每個人都有自己的步伐，有些人走得快點、有些慢點，相信一切都是最好的安排，各人的經歷都會令大家去成長，無論我在上弦還是下弦，都是一種經歷，我們都需要不停增進自己，沒有說在上弦一定會很好、下弦一定會好差，大家做好自己本份，追求各自的夢想，無分上弦下弦，大家都是追夢的人。」

▲ （大會提供）

對於年底的新人獎項，Jeremy直言推出作品主要想表達訊息和演繹他的風格，並無多想有關獎項的問題：「很怕我的表演會令到大家不喜歡，我『妖』的風格不是很大路，也不是每個人都能接受，所以我更加著重怎樣令更多人喜歡這個風格、喜歡《半》這首歌，多於去想獎項的事。」

因此Jeremy豁達地稱：「獎項一向都是Bonus，做得好自然會有人看到，做得不好都要繼續做好，只要做好自己、繼續進步自然會有好的成績。」

服飾：Versace

髮型：Man Chan @ Chic Private I Salon

化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

場地：212 studio

記者：陳心怡