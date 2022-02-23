  • 16°C
香港時間 : 2022223日 (週三) 18:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首選舉】財爺會否參選特首？　陳茂波：現在精神集中在預算案及抗疫

政治 16:55 2022/02/23

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

財政司司長陳茂波。

港府早前因應疫情，延後特首選舉至5月8日舉行，財政司司長陳茂波今日發表本屆政府最後一份《財政預算案》，他今日下午舉行記者會時，多次被問到是否有意競逐特首之位，陳茂波則稱，近日均是全神貫注籌備預算案及抗疫工作。

陳茂波在預算案結語，提到需逐步解決多個社會及經濟問題，會上有記者提問，他是否是協助大家解決問題的人、會否參選特首？陳茂波回應說：

這一份預算案是今屆政府最後一份預算案，我自己在這5年內總結一下我們的工作，亦都是5年工作內的一些體會及觀察，所以將它寫了出來，目前而言，可以這樣說，過去這段時間，我和政府團隊內的同事都是全神貫注，一方面就就是這個預算案。這個預算案是編制內，尤其是近這一個月，與我們剛開始進行諮詢時，整個境況完全不同，有很多事情要重新想、重新部署、重新做，其實都相當費勁。另一方面，現在的精力都是防疫抗疫，所以個精神都集中在這兩方面。

陳茂波在記者會中途，一度離開演講席約3分鐘，交由財經事務及庫務局局長許正宇繼續回答傳媒提問。主持稱：「司長可能入去飲水」。陳茂波他再次返回座位時，屢次向傳媒道歉。及後有記者再追問其離開原因，他則回應指：「剛才不好意思走開了。剛才未下來之前，做完之前個個節目，飲得太多水。真是不好意思。所以真是對不起。」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【財政預算案2022】陳茂波指暫緩追租不影響自由經濟　望業主勿採法律行動迫死租客
今日 16:03
【財政預算案2022】陳茂波指暫緩追租不影響自由經濟　望業主勿採法律行動迫死租客
【財政預算案2022】消息：全民檢測由現有款項支付　港府預留200億應超支
今日 16:21
【財政預算案2022】消息：全民檢測由現有款項支付　港府預留200億應超支
【第五波疫情】政府引用緊急法　押後特首選舉至5月8日投票【不斷更新】
19:03 2022/02/18
【第五波疫情】政府引用緊急法　押後特首選舉至5月8日投票【不斷更新】
【特首選舉押後】盧文端解讀：香港要在2個月內控疫　特首選舉要在7.1前完成
16:15 2022/02/21
【特首選舉押後】盧文端解讀：香港要在2個月內控疫　特首選舉要在7.1前完成
【特首選舉押後】港澳辦：體現儘快控疫決心　中聯辦：法律基礎穩固
20:48 2022/02/18
【特首選舉押後】港澳辦：體現儘快控疫決心　中聯辦：法律基礎穩固

你可能感興趣

【財政預算案2022】陳茂波指暫緩追租不影響自由經濟　望業主勿採法律行動迫死租客
今日 16:03
【財政預算案2022】陳茂波指暫緩追租不影響自由經濟　望業主勿採法律行動迫死租客
【財政預算案2022】消息：全民檢測由現有款項支付　港府預留200億應超支
今日 16:21
【財政預算案2022】消息：全民檢測由現有款項支付　港府預留200億應超支
【第五波疫情】政府引用緊急法　押後特首選舉至5月8日投票【不斷更新】
19:03 2022/02/18
【第五波疫情】政府引用緊急法　押後特首選舉至5月8日投票【不斷更新】
政治 許正宇 財政預算案 陳茂波 特首選舉 財政司

最高瀏覽

【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
今日 11:19
【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
【徵用學校抗疫】港府徵用學校場地進行抗疫工作　全港中小幼提前於3至4月放暑假
18:16 2022/02/22
【徵用學校抗疫】港府徵用學校場地進行抗疫工作　全港中小幼提前於3至4月放暑假
【財政預算案2022】消息：財政預算案將派發1萬元電子消費券　分兩期發放
今日 10:51
【財政預算案2022】消息：財政預算案將派發1萬元電子消費券　分兩期發放