【父親責任】女兒出嫁榮升外父送祝福　曾智華：爸爸未可「功成身退」

▲ 曾智華榮升外父，但認為父親的責任未完成。

人生，真好玩（唔好玩的無謂記了）！例如，生兒育女，睇住自己培育一個BB長大成人。經歷童年、少年、青年，再到成年，變成一個真真正正獨立的人。

我肥碌的兩個「製成品」——「肥女B」及「排骨B」正是典型。睇住佢哋由無變有，在肥妹老婆個肚內出現，透過超聲波，先後見到兩個物體慢慢成形，然後，一嚿麵粉糰般走出母體。呱呱墮地後，一邊大，一邊有自己的性格。整個過程，就是人生呀人生！

本欄讀者，相信不會對「肥女B」陌生。經過N年，佢已由一團麵粉變成一個國際大服裝集團的中層。睇走勢，好快變中上層。

感情方面，也有正常發展。與一位非常善良又大大大大隻的俊男拍拖兩年後，決定共度終身了。

作為父親，我是否「功成身退」？當然No！有些關係、有些責任，是一生一世的，正如一個丈夫對妻子結婚時的承諾。一個製造BB到世界的父親，一日活着，一日就有責任。

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對每一個女性來說，結婚，都是一件天大的事情，必定要做到「此刻難忘」。

「肥女B」又如何？犀利，選擇了二○二二年二月二十二日下午二時二十二分（二十二秒？）進行簽字儀式！不過，疫情關係，無法在晚上二十二時二十二分切蛋糕及祝酒。

無問題，時興先簽紙後行婚禮及搞婚宴。就如此，小弟作為父親，就有一個「嫁女年」可以由頭玩到尾矣。

祝「肥女B」與老公「肌肉B」白頭到老，永結同心！

原文刊於《經濟日報》收費專欄「 肥碌出馬」，原題為「『肥女B』嫁人了」。

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