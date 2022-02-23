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【涉發淫照】醫生涉發布女子裸照等案續審　辯方反對截圖及片段呈堂

社會 17:19 2022/02/23

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專家證人、網絡罪案調查科警長黎家柏。（梁錦麟攝）

35歲男醫生涉於將1名女子的性感照放到社交媒體群組，事主丈夫得悉後，事主的裸照及裸體片段於群組再被四度發佈，群組管理員曾一度刪除影片，惟裸照再度被發佈。涉案醫生否認4項發布淫褻物品罪，案件今（23日）於東區裁判法院續審。辯方反對控方將相關截圖及片段呈堂，控方傳召2名專家證人解釋Telegram 運作。

被告婁子堅（35歲，醫生），被控4項發布淫褻物品罪。控罪指，被告分別於2020年5月16日、17日及22日，在社交媒體平台Telegram群組發佈裸體女子X口交及裸體相片，以及裸體女子X露胸等影片。

辯方今反對控方將相關截圖及片段呈堂，原因是警方在調查中，未有檢查事主丈夫的手機，亦未有複製手機資訊作科學鑑證，未有遵守《證據條例》第22A條。

網絡罪案調查科警長黎家柏今以專家證人身分作供，黎供稱申請Telegram 帳號時，必須擁有電話號碼。黎指於申請時，Telegram會發送驗證碼至使用登記電話號碼的手機內，以確認身份，之後再以其他手機登入所登記的帳戶，第1部登入的手機仍會收到短訊。

黎續指，Telegram 用戶可選擇是否讓其他用戶查閱自己的電話號碼，若已知悉對方的電話號碼，並儲存起來，亦會看到對方的電話號碼。

另1名專家證人、港大計算機科學系副教授鄒錦沛作供稱，由於Telegram 須限制色情內容方能在蘋果手機上架，因此用戶未能在Telegram 內觀看色情內容，除非已安裝應用程式Revgram，而安卓(Android) 手機則毋須下戴Revgram。裁判官遂就特別事項裁定表證成立，雙方明(24日)天續就呈堂議題作陳詞後，裁判官才就呈堂與否作判決。

專家證人、港大計算機科學系副教授鄒錦沛。（梁錦麟攝）

案件明（24日）續審。

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記者：梁錦麟

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