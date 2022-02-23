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【財政預算案2022】增撥100億予3間大學醫療教學工程　料2022至25學年增至2,000個資助醫療學額

社會 17:16 2022/02/23

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增撥100億予3間大學醫療教學工程，料2022至25學年增至2,000個資助醫療學額（資料圖片）

本港第5波疫情重創公營醫療系統，為了應對未來醫療人手持續不足的情況，在培訓醫療人才方面，因應香港大學、香港中文大學及香港理工大學發展中的9個醫療教學設施相關短中長期工程發展，財政預算案再預留100億以完成相關工程；3間大學在完成工程後，硬件容量可容納多900個學額，消息強調不等同會增加900個學生，因須乎視醫療人力需求預測及教資會3年期院校收生調整，目前教資會預算2022至2025學年會有約2,000個資助學額，較2019至2022學年的1,930個為多，整體呈升勢。

此外，財政預算案亦預備自2023/24學年起陸續增加經常撥款，視乎所需至每年額外4億元，以加強醫療專業人員的培訓，包括資助學生就讀由教資會資助大學、自資專上院校或公營醫療機構提供的醫療相關研究院修課課程；消息指，相關自資課程為都會大學、東華學院、明愛專上學院現時提供的課程，包括護理、物理治療、職業治療等。　

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疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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記者：鄧凱文

 

 

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