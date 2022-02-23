【兒童防疫】疫情急惡化為阻止病毒傳播　家長宜教懂2歲以下幼童戴口罩

▲ 疫情急惡化，為己為人，家長宜教懂幼童戴口罩。

戴口罩是公認有效阻止病毒傳播的方法，但有些小朋友非常不喜歡戴口罩。

曾有美籍年輕父母攜帶兩歲的女兒上機，小妹妹用手捂着嘴巴，不停搖頭晃腦躲避父母為她戴上口罩。數番失敗後，該對父母向空姐解釋他們已盡全力。

「成人不應強迫幼兒戴口罩，否則他們只會哭個不停，尷尬又擾民。」該位母親道。「太太，法例規定，兩歲及以上人士在機場、飛機、火車和其他交通工具上，都必須戴上口罩。為了阻止病毒傳播，沒戴口罩的人會被本公司拒載。」「孩子年紀尚小，甚麼也不懂啊！」「同意，但成人明白抗疫的重要性，所以必須教懂孩子們戴口罩。」最後，該對父母因無法成功為女兒戴上口罩，一家三口被請離飛機。

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外國航空公司對戴口罩有不同的年齡要求，例如法國航空、德國漢莎航空和加拿大航空都要求六歲及以上的兒童必須戴口罩；法國航空不建議三歲或以下兒童戴口罩；日本航空公司要求兩歲或以上乘客戴口罩。

至於英國航空，十一歲以下的兒童在航機上可免戴口罩；若在往來英國和美國的航班上，便得按美國聯邦法，只有兩歲以下的兒童乘客可免戴口罩。

曾有一位母親乘客一再拒絕為她年幼的子女戴上口罩，最後因不願被拒載，只好不情不願地為孩子戴口罩。下飛機時，空姐跟她說再會之際，那位媽媽出其不意，把一個皺巴巴的口罩用力扔到空姐的臉上洩憤，最終惹上官非。

在戴口罩一事上，機艙服務員無意為難任何乘客，但職責所在，必須盡力保障所有乘客的安全，還望大家體諒和合作。

全文刊於《經濟日報》，原題為「幼童不用戴口罩？」

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撰文 : 藍海寧