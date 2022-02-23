【疫下遺憾】媽媽病重彌留　兒子接隔離通知求見最後一面護士感心痛

▲ 疫情令不少人在人生中留下遺憾。

疫情持續下，醫院禁止探訪，因此病人家屬獲安排恩恤探訪時，往往已是病人陷入危殆彌留的狀態。醫院護士小毒最近在其Facebook專頁分享一個故事，指一位病重的老婆婆獲安排家屬探訪，但不幸的是，婆婆的兒子卻在同一天接通知需隔離檢疫。兒子惟有懇求，希望在媽媽死前15分鐘，見她最後一面。

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以下為轉載全文：

我可唔可以喺我阿媽就快死前最後15分鐘先嚟探佢？

聽到這句說話是否覺得很無情很殘忍？這是我最近在醫院聽回來的一個故事。

某一日病房收了一個老婆婆，老婆婆入院的時候情況已經很差，醫生如常地跟老婆婆家人解釋病情，希望他們先做心理準備。

雖然醫院目前禁止探病，但對於危殆的病人及某些緊急情況下仍然允許恩恤探訪。不幸的是，同一日老婆婆的兒子收到通知，他要到檢疫中心接受隔離…原本已經要符合種種要求的恩恤探訪，就變得難上加難。

病房即刻尋找醫院的感染控制組（ICN）尋求意見，而ICN都馬上跟某負責部門聯絡，希望找到最合適的做法。經過一番周旋，最後決定容許他可以有一次的恩恤探訪，過程要一直有警察陪同由檢疫中心去到醫院，而且不可以有身體接觸，更重要的是，時間只有15分鐘。

老婆婆的兒子經過一番考慮，決定將這15分鐘留到媽媽快將過身的最後15分鐘…最後就好像真的有上天安排一樣，病房在老婆婆惡化的時候立即安排探訪，結果兒子真的趕到在老婆婆過身前15分鐘趕到，陪她走最後一段路…

看似是一個好好的結局，但我覺得其實是一個遺憾，而且是一個永遠忘記不到的遺憾。這個疫情，究竟令幾多人在人生中留下遺憾？你們覺得呢？

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責任編輯：羅嘉欣