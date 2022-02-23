【提前暑假】英華小學續收學費優化網課模式　陳美娟校長︰不宜多派「暑期作業」添壓力

▲ 英華小學校長陳美娟對於提早「放暑假」的新措施表示理解，並已馬上回應家長有關校方的應變方案。

行政長官林鄭月娥昨日（22日）宣布，因應第五波疫情爆發，未來2、3個月是抗疫關鍵時期，決定全港中小學及幼稚園提前於3月初至4月中放暑假。多間學校即推出應變計劃，直資男校英華小學校長陳美娟對新措施表示理解，昨晚已馬上回應家長有關校方的應變方案，並安撫家長情緒。

陳美娟校長接受TOPick訪問時表示，昨晚一早已安排舉行網上家長會，與家長商討明天試行的優化版網課模式「英華2.0」、疫苗接種服務及交流正向價值觀等事宜，結果傍晚6時許，特首林鄭月娥突宣布一系列新措施，令陳校長在會前2小時內迅即計劃應變方案，以解答會上的家長疑問。

▲ 陳美娟校長希望學生在提前放的「暑假」中，能保持學習的心。（湯炳強攝）

明試行優化版網課模式

陳校長笑言昨日在寒冬中獲知要放「暑假」的消息，但校方仍未收到教育局通知具體安排，包括「暑假」的確實日期，校方會如期明天試行「英華2.0」網課模式，直至放「暑假」為止。

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對於政府是次破格措施，陳校長認為要嘗試理解背後的運作，現時疫情嚴峻，愈來愈多港人確診或被隔離，包括該校老師和學生的親友，一旦老師、學生要被隔離也會衍生多個問題，例如影響上課狀態、隔離設施的WiFi訊號弱難上Zoom網課等。

香港的確診數字隨時會以萬計，也未知何時會見頂，如果去到2成學生未能上課，教學進度也會大受影響。

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至於「暑期作業」安排，陳校長仍需與各科老師商討，大前提是不能加重學生的負擔，以保持學生的學習動力為主。

家長和學生在疫情中的心理壓力都很大，不宜派太多作業以加重他們的壓力，但仍需讓學生在假期中有適量活動以保持其學習動力。

▲ 因應疫情升溫，英華小學上月進行的第三輪入學面試，已改為拍片遞交。（湯致遠攝）

假期中保持健康及學習心態

在疫症當前，政府隨時再有新措施出台，陳校長承諾校方會做好份內事，盡快推出應對策略。她鼓勵一眾學生在假期內，首要是保護自己、保持身體健康及學習心態，在現今瞬息萬變的疫情中，要增強自己的適應能力，「不要等到假期後才調整心態，如果家長學生有難處，校方必定會提供支援。」

英華小學現時全年學費共1.8萬元，分10期繳交，陳校長指由於新安排只是「預支暑假」，學習時數不變，7、8月會繼續授課，故3、4月需如常繳交學費，至7、8月就不用繳交。

有關英華書院的應變方案，即睇【下一頁】

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記者︰林綺玲