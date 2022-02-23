【財政預算案2022】教育預算1,119億略增不足1%　疫下佔總開支13.8%創回歸新低

▲ 新一份《財政預算案》預留1,119億元教育開支，僅較去年預算增加不足1%。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（23日）發表新一份《財政預算案》，2022/23年度教育開支預算為1,119億，較去年預算稍增不足1%，所佔政府開支總額預算為13.8%，更創回歸以來新低。政府消息人士指出，今年政府投放較多疫情相關醫療開支，形容「從百分比去睇唔係好有意義」，教聯會對此表示理解，惟盼政府加強支援教育界，包括因應社交離措施再次延長，倡向全港學校提供新一輪防疫津貼、為幼稚園及幼兒中心提供財政支援等。

按陳茂波今日發表任內最後一份財案時總結，本屆政府經常開支由2017/18年度的3,618億元，增至2020/21年度的4,671億元，增幅近3成，特別提及當中用於教育、社會福利和衞生這3個與民生相關政策範疇約佔58%；而在2022/23年度經常開支預算中，上述3範疇共佔60%，即3,416億元，其中以衞生開支增幅最高，較2017/18年度增加逾1倍。

按最新公布2022/23年度教育開支預算總額，為1,119億元，佔政府開支總額預算13.8%，比上年度預算的1,109億，僅稍增10億元，增幅不足1%；相比上年度修訂預算則增加4.8%、即51億元。若撇除100億元非經常開支，教育經常開支預算則為1,019億元，佔政府經常開支總額預算18.1%，比上年度修訂預算增4.9%、即47億元。新增經常開支包括在2022/23年度投放2,000萬元，用於在2023/24學年起優化及恆常化毅進文憑課程，而2024/25年度起全年撥款將增暫擬增至8,000萬元；政府亦續為2023年文憑試（DSE）學校考生代繳考試費。（詳情即看：【下一頁】）

政府消息人士解釋，非經常開支涉及工程及一次過撥款等，「會有高有跌」，若單綷計算經常開支1,019億元，則佔18.1%，金額亦按年增逾4%，他坦言今年政府確實在醫療方面投放很多資源，尤其是疫情開支涉款龐大，他說：

純粹從百分比去睇，就唔係好有意義。

教聯會回應表示，今年教育經常開支逾1,019億元，較去年增加近5%，但增幅是各個政策範疇最少，教育佔政府開支總額比例只有13.8%，創下回歸以來新低，但有見目前香港受第5波疫情困擾，因此政府投放大量資源支援防疫抗疫工作，與教育相關舉措較少，教聯會對此表示理解，惟隨著社交距離措施再次延長及收緊，學校復課無期，該會期望政府加強支援教育界，包括向全港學校提供新一輪防疫津貼、為幼稚園及幼兒中心提供財政支援等，並增撥資源關顧學生的精神健康。此外，教聯會亦歡迎政府繼續為參加2023年DSE學校考生代繳考試費，有助減輕學生負擔，並期望政府將措施恆常化。

在推動創新科技方面，《預算案》提出將「大學科技初創企業資助計劃」下每所大學資助額倍增至1,600萬元，為大學初創企業提供與私人投資一比一的資金配對。教聯會指，上述措施料相信讓大學有更多資源，加強推動將其研究及發展成果商品化。隨著粵港澳大灣區的發展，加上北部都會區的建設，政府應推出更多便利措施，鼓勵本港大學與內地院校加強合作，進一步推動科研成果分享轉化。

教聯會亦歡迎政府採納建議，把「在學前單位提供社工服務先導計劃」恆常化，以及早識別和支援有需要的學前兒童及其家庭。該會冀當局逐步加強幼稚園社工人手，以加強識別及處理相關個案。隨著政府即將立法強制舉報虐兒，本會要求政府須向幼兒業界提供足夠的配套，包括給予更多專業培訓、資源及人手，以釋除業界疑慮。

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記者：馮琪雅