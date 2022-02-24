【浸腳驅寒】胡亂浸腳未必可驅寒強身 中醫解答兒童及大人浸腳誤區

▲ 嚴寒下浸腳需注意正確做法才能有效驅寒強身。

嚴寒天氣，不少大人和小朋友都用浸腳方法驅寒。在中醫角度來說，浸腳雖有功用，也存在不少需注意事項；否則可能會傷身。中醫師馬琦傑在個人fb專頁舉例數則有關浸腳的做法，解答市民誤區。

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浸腳水由熱浸到凍

醫師警告當水溫變凍，寒氣就會由腳回到身上，造成反效果，因此千萬不可等浸腳水變凍才停止。

定期浸腳改善小朋友鼻塞症狀

醫師表示，小朋友浸完14日後情況改善，即使已過排寒療程，若身體沒有感冒、皮膚潰爛等不適症狀，家長可以定期幫孩子浸腳。並舉例女兒會隔日浸1次，改善鼻塞及睡眠不適問題。

浸腳時膝蓋滲發凍氣

醫師解釋，此情況是成人排寒的其中一個現象；排寒好會令睡眠情況改善。

發燒浸腳

醫師警告發燒時不可浸腳，因患病期間進行補腎浸腳有機會過度補益。有機會加重病情。

小朋友和大人同用浸腳粉

醫師表示不建議。因小朋友的浸腳粉，大人用未必夠藥效。而大人的添加乾薑等容易發汗的草藥，則又對小孩子皮膚比較刺激。

補腎浸腳法所適用的小朋友類別

醫師舉例此方法可適用於：想長高、敏感體質如鼻敏感及氣管敏感、時常手腳冰冷、睡眠質素欠佳、經常生病、及處於生長痛的小朋友族群

最後，醫師又呼籲不要吃生、冷食物。想更有效浸腳驅寒，中午前大人需飲原生薑茶、小朋友需飲紫准山黑豆水，進行內外調理，令寒氣濕氣不容易侵入，減少阻塞身體；並可促進消化吸收、改善胃腸功能、改善心肺功能。由此預防疾病、縮短病程、減少用藥。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣