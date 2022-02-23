【Netflix劇集】48歲篠原涼子《金魚妻》演出軌靚太　4招秘訣塑造曲線好身段【多圖】

▲ 48歲篠原涼子凍齡有術，演出《金魚妻》被翻出舊內衣廣告相。

Netflix熱播日劇《金魚妻》自上架以來一直長居榜首，以大尺度探討婚姻議題，包含超激兼性感親熱戲，以6對人妻的感情，讓大家反思婚姻之間的關係。不但夠話題性，劇中女主角們都相當突出，讓她們人氣急升。

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當中飾演「金魚妻」的日劇女王以篠原涼子，雖然年屆48歲，但凍齡有方的她與實際年齡爭很遠，說她只35歲絕對有人相信！劇中她未有演「裝修妻」的長谷川京子般性感亮相，但無論樣貌和身形均被冠上「美魔女」之稱，堪稱出道以來最火辣的一次。

2016年她為內衣品牌拍攝廣告，這輯靚相最近因劇集再次被翻出來，當時以42歲之齡拍內衣廣告的她，獲網民激讚索到爆，更指其73歲前夫市村正親走寶。

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4大凍齡秘訣

篠原涼子為保持美好身段，在鍛鍊身形投放不少努力，同時在日常飲食中亦忍受戒口之苦，一同揭開其4大減肥秘訣，看看究竟一位48歲的中女，如何Keep住38歲的輕熟女身材？

秘訣1：早上吃青瓜消水腫

女人是水造，特別容易出現水腫情況。篠原涼子更因不定時拍戲，經常引發水腫狀況，因此養成了多年早上吃一條青瓜的習慣，含有豐富的鉀離子，有助利尿、消水腫，而且水分很多吃起來很有飽足感。青瓜從中醫角度屬較冷的食物，如果是腸胃比較弱的人，就不建議空腹食用。

秘訣2：一週運動5天

飲食習慣固然重要，但運動在減肥中絕對佔重要的一環。篠原涼子熱愛做瑜珈，具有雕塑曲線、讓身體變得柔軟等好處，原來這個習慣她已持續了9年，難怪身形線條恰當！她更給予貼示剛生產的媽媽，瑜珈對產後修身特別有效。

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秘訣3：多喝水助新陳代謝

別以為喝水會水腫，其實多喝水能增加新陳代謝，篠原涼子意識到年過40歲代謝變慢，平日每天會喝2000cc水，拍戲更會喝到3000cc，白開水以外，果汁、汽水等含糖份的飲品都拒絕，非常自律。大家記得見字飲水啦！

秘訣4：岩盤浴爆汗

不少女生有手腳冰冷問題，全因身體代謝和循環變得緩慢。篠原涼子為養身，在數年前開始迷上岩盤浴，透過高溫蒸氣環境下達到爆汗效果，提升代謝。她更會在岩盤浴上做瑜珈，雙管齊下讓燃脂效果更顯著。