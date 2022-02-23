【財政預算案2022】建造業議會歡迎撥款　支持人力培訓及創科發展提升業界質素

▲ 建造業議會歡迎政府《財政預算案》。（陳國峰攝）

政府今日（23日）公佈新一期《財政預算案》，建造業議會預算案提及分別撥款10億元加強建造業人力供應，及注資12億至建造業創新及科技基金表示歡迎。

建造業議會主席何安誠工程師表示，預算案展示政府對建造業的支持及瞭解，議會相信「組裝合成建築」將是建造業未來發展的主要方向，再加上預算案內各項具針對性及前瞻性的撥款資助，將有助業界吸引年青人才及推動行業的創新科技應用。

何安誠表示，香港未來除了有「北部都會區」及「明日大嶼」等計劃，還有大大小小的基建與工程，預計未來建造業的工程總值增至每年約3000億元。目前建造業正面對人手短缺的問題，只有透過吸引更多新人入行和善用科技，情況才有機會改善。香港建造學院會透過擴大與行業承建商共同進行的「合作培訓計劃」、採取「先聘請，後培訓」策略，讓普通工友提升技能，同時希望調高津貼吸引轉職人士接受培訓轉投建造業，以增加建造業人才供應。

議會與發展局大力推動「建造業2.0」，希望透過不同的嶄新科技和「組裝合成」建築法，提升工地的生產力、可持續性及安全。建造業創新及科技基金自本年1月1日開始已推出一系列優化措施，包括每項科技的資助上限升至150萬港元，比原本計劃多了87%；而在「建築信息模擬(BIM)及創新建築科技」的合併資助上限亦增加一倍，每間公司申請資助額可達600萬港元。

議會樂見預算案提及政府會豁免「組裝合成」建築法樓面面積，由現時的6%提升至10%，相信此措施鼓勵更多業主或發展商採用這建築法，透過大幅縮短樓宇建造時間來加快房屋供應、解決人手不足的問題。另外，預算案亦建議撥款3000萬港元，在未來三年推動工務工程及業界的應用研發，促進業界採用嶄新物料和創新建造技術。議會相信各項新撥款定可吸引更多業內人士嘗試及使用不同的先進科技，令行業進一步提升工程質素與環保效益。

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