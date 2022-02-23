【家族榮耀劇透】第14集劇情預告　耀堂將碼頭項目委託展鴻負責

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第13集講到洛儀因為鞋跟斷了從舞台上摔下來…

第14集（24/2）

洛儀因意外流產，誤會甄芯加害自己。

啟禮知道意外乃彩薇所為，並以此作為要脅，彩薇被迫就範。

程峰和啟禮分別前往馬來西亞找Mandy母女，結果撲空。

耀堂放長假陪洛儀旅行散心，臨行前將碼頭項目委託展鴻負責。

《家族榮耀》第13集劇情 上一頁

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