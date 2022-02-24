【提前暑假】學生提早停課放暑假　何基佑兒子一句話講出幼兒心聲

本港爆發第五波疫情，疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥宣布中小學及幼稚園提前3至4月放暑假，讓校舍空出以作抗疫之用，學校在復活節假期後復課。換言之學童將會放長達一個多月的假期，「超級奶爸」何基佑孩子一句話，講出幼兒心聲。

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育有一對子女的「超級奶爸」何基佑，兒子及女兒分6歲及3歲，暫停面授課期間，一直使用網課方式上堂，女兒知道未能在電腦上見到老師，非常失落地說：



我好想返學！好掛住老師！



而爸爸何基佑在片中表示會幫女兒傳達給老師，何基佑還說：



每天出門口都會出現類似的對話。年紀大一點的孩子還可以電話/視像溝通，像珊娜姐（女兒）這年紀其實意義不大，經過今晚之後，面授課這個夢想又遠一步。



另外，何基佑又問到仔仔清義哥：「三至四月放暑假，你係唔係好唔開心？」而仔仔一句說話道出幼兒心聲，他超大反應說：

吓？我已經日日喺房到Zoom喇，點解會影響到呢？啲病毒又唔會傳染！



貼文一出，家長都瘋狂留言「我仔每日上堂前講一次，放學講一次（指掛住老師），我聽見好心酸」、「其實都唔使諗咁遠，淨係諗自己嘅小朋友懂事之後都係要戴住口罩已經好唏噓」、「我女喊咗幾次，佢話好掛住朋友，老師，上zoom起碼可以隔住個mon見下同學仔，而家連zoom都無埋…」。

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責任編輯：陳麗薇