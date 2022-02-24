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【抗疫湯水】染疫後發燒咳嗽喉嚨痛失聲　中醫推介雪梨湯潤喉化痰紓緩症狀

醫生診症室 17:51 2022/02/24

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染疫後咳嗽、喉嚨痛、失聲，中醫推介雪梨湯潤喉化痰，紓緩症狀。

確診後喉痛痰多，可如何自救？註冊中醫師黃晶晶懷孕3個月，本月初確診感染新冠肺炎，確診12日後被送院。確診初期，她曾咳嗽、喉嚨痛至失聲，靠飲雪梨湯紓緩。近日她以過來人身分推介一款適合較多人飲用的湯水，有助潤喉化痰、清熱健脾。

最新影片推介：

黃醫師指出，多數年輕新冠肺炎患者會出現輕度至中度的病毒感染症狀。有機會7日內經歷發燒、發冷、喉嚨痛、聲音沙啞、頭痛、疲勞、食慾減退、腰酸骨痛、流鼻水、咳嗽、咳痰（白色或者黃色）、身上有紅疹，少部分患者都有腸胃的症狀如腹瀉。感染Omicron的患者比較少出現喪失味覺、嗅覺。

雪梨南北杏瘦肉湯

若出現喉嚨痛、失聲、多痰這三種常見的症狀，黃醫師建議飲用「雪梨南北杏瘦肉湯」。

功效：潤喉化痰、清熱健脾。性質較為平和，大多數人可飲用。

材料：

  • 雪梨 1至2個
  • 南北杏 各6克
  • 陳皮 半塊
  • 瘦肉/瘦排骨 少許
  • 川貝 10克（有黃痰可加）
  • 生薑 1至2片（怕寒可加）

做法：

  • 1. 雪梨洗淨後，不用剝皮，但去核切塊。
  • 2. 在煲內加入6至8碗水，煮滾後加入所有材料，改為中火，煮開後轉慢火煮20分鐘。
  • 3. 最後，加入適量鹽或少量蜜糖調味。

黃醫師受訪講解材料功效及注意事項：

  • 雪梨：性涼味甘，可以清熱生津，潤燥化痰，適合口乾，喉嚨痛，咳嗽有黃痰但難以咳出的患者。
  • 陳皮：性溫，可健脾燥濕，理氣化痰，可略為中和雪梨的寒涼。
  • 杏仁：止咳平喘，潤腸通便，故此湯適合大部份確診後喉嚨痛、口乾口渴、咳嗽痰多的患者，可紓緩喉嚨痛及咳嗽。

她提醒，本身體質較寒涼者不宜多喝雪梨湯。若確診者喉嚨痛，可每日飲用。若久咳不癒、咳嗽痰白清稀，就不建議再飲用雪梨湯。此湯可紓緩喉嚨不適、咳痰症狀，但不能作為藥物，用來醫治病毒感染。

發燒紓緩貼士

黃醫師提醒，若發燒，最好飲大量溫水，既可預防高燒，亦有助降溫。她表示，自己與丈夫在家亦服用了維他命C沖劑，以增強免疫力，紓緩感冒症狀。

飲食建議

另外，她在其facebook專頁發文提醒，確診後飲食要清淡，忌煎炸油膩難消化重口味。建議患者食用雞肉、豬肉、雞蛋、白飯、肉粥、淡水魚、各式蔬菜，因為均衡的飲食有助保持良好的體力及抵抗疾病的能力。

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記者：黃泳欣

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