【財政預算案】社聯歡迎財算案　指紓困措施不足反對維持削資1%

▲ 政府公佈新一份財政預算案。（資料圖片）

財政司司長今日宣讀2022/23年度財政預算案，香港社會服務聯會歡迎政府恆常化多項涉及院舍及社區照顧服務的試驗計劃，促進長者福祉。然而，面對新一波疫情，基層市民面對很大困難，政府必須正視他們的需要。

政府在上一個財政年度削減社福機構1%開支，下一個財政年度叫停。社聯指仍然對今年3月開始削減開支表示反對。

社聯行政總裁蔡海偉指，本港正經歷新冠肺炎爆發以來最嚴峻的第五波疫情，百業蕭條，市民生計大受打擊，弱勢社群的情況最為堪憂，惟未見預算案就此推出針對性支援。隨著疫情持續，預期就業不足及失業率可能回升，政府必須加大紓困力度，有效而針對性地協助基層渡過難關。

社聯指，預算案提到今年不會就去年推出的節流計劃作出進一步的削減開支，意味政府維持對受資助機構的經常資助削減1%。社聯對此表示失望，機構在營運和服務提供均面對困難，政府單方面削資，也違背當初推行整筆撥款資助制度時對社福機構的承諾。社聯要求政府豁免削減社福機構的資助，以避免對服務帶來長遠的影響。

另外，社聯歡迎政府恆常化「安老院舍外展專業服務試驗計劃」、「支援身體機能有輕度缺損的長者試驗計劃」及「改善家居及社區照顧服務」的言語治療服務等多項試驗計劃，惠及居於院舍及社區上的長者。至於「為低收入家庭護老者提供生活津貼試驗計劃」及「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」，社聯期望這兩項照顧者津貼亦能恆常化，為照顧者提供持續經濟援助，並肯定照顧者的貢獻。

社聯近年積極推動本地照護食發展，以改善吞嚥困難患者的膳食選擇。經持續倡議，政府在2020/21年度預算案提出增撥7,500萬元資助安老服務單位為有吞嚥困難的長者提供軟餐。社聯樂見新一份預算案提出為受資助院舍及社區康復服務的殘疾人士提供軟餐，進一步投放資源照顧殘疾人士的吞嚥問題。

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記者：袁澍