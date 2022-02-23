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【飛虎3壯志英雄劇透】第4集劇情預告　展Sir與Mike勢成水火Don好言相勸

娛樂 22:31 2022/02/23

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《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第3集講到飛虎與Renee等人於廢置商場爆發大型槍戰。

第4集（24/2）

廢置商場Renee及手下和飛虎隊激烈槍戰，關鍵時刻軒判斷失誤，未向恐怖分子開槍，結果炸彈爆炸。

恐怖組織「瓦干布」發佈視頻公開承認責任。香港警方聯絡各國反恐組織，試圖獲取更多情報。

處長授意Don對飛虎全隊做心理評估，著Don儘快重整飛虎隊。鋒殉職，魚、全、倫等飛虎成員重傷，軒接受聆訊，對自己的失誤深感自責。

日本新宿，國際刑警Mike假扮毒品買家，與Renee接觸，過程中被Leo識穿身份，一場槍戰後，Mike順利逃脫。

浩園下葬儀式，怡悲痛欲絕，以樂為首的部分同事當面責備軒。

Don、Mike（俊飛）、文（博文）在浩園重聚，文、Mike一見面就劍拔弩張，Don好言相勸，提及當年「飛虎五兄弟」現只剩他們三人。

文新上任飛虎指揮官，一來就極其嚴格地訓練眾飛虎，以求在最短時間內克服其心理障礙。

《飛虎3壯志英雄》第3集劇情   上一頁

最新影片推介：陶大宇專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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